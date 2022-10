A nivel nacional, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene realizando la entrega del DNI para garantizar que la ciudadanía pueda obtenerlo antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Para los comicios de este domingo 2 de octubre se encuentran habilitados 24′760.062 peruanos para emitir sus votos en distintas partes del país. Sin embargo, algunos de ellos, que tramitaron sus documentos previamente, aún no han recogido su DNI.

En setiembre, más de 900 mil documentos estaban a la espera de ser retirados, reportó el Reniec. No obstante, esta cifra disminuyó en las últimas semanas dada la proximidad de los comicios, dijo Lía Calderón, directora del Registro Electoral del Reniec.

¿Cuál es el horario?

Para las personas que aún no han podido acercarse a las oficinas, podrán acudir a las sedes del Reniec este sábado 1 de octubre entre 8:15 a.m. y 4:15 p.m. y también el domingo 2 de octubre (día de las Elecciones 2022) entre las 7:45 a.m. y 4:45 p.m.

¿Cuáles son las agencias del Reniec que atenderán este fin de semana?

A continuación, las sedes del Reniec que atenderán este sábado 1 y domingo 2 octubre para la entrega del DNI:

No obstante, la vocera de Reniec recomendó verificar el estado del trámite en la web antes de ir a las oficinas. “Deben revisar que el documento esté impreso. Los ciudadanos desconocen que la emisión de un DNI genera validaciones, por eso recomendamos que antes de ir revisen la pagina web. Eso sí, no se requiere de cita para asistir a las oficinas”, precisó.