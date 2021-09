Movilidad, alojamiento y ‘after party’ eran algunos de los beneficios que incluían las entradas a un concierto de música electrónica en el hotel Vista Pacífico, en el kilómetro 109 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia. La noche del último domingo, agentes del serenazgo y de la Policía Nacional llegaron hasta este sitio e intervinieron a cerca de 400 personas, jóvenes en su mayoría.

Este concierto fue anunciado con varias semanas de anticipación a través de Instagram y Facebook, tanto por la productora EcoSounds como por el DJ español Lexlay, el artista principal del evento. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa que la gran mayoría de asistentes no portaba mascarillas y mucho menos respetaba el distanciamiento social, a fin de evitar la propagación del COVID-19.

Evento de música electrónica se llevó a cabo al interior de hotel Vista Pacífico, en Asia. Algunas entradas incluían alojamiento. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Vecinos de Asia contaron a El Comercio que no es la primera vez que se realizan eventos donde acude gran cantidad de personas en plena pandemia de coronavirus. Señalaron que este tipo de fiestas se llevan a cabo en sitios privados, como condominios y hoteles. Ante ello, pidieron mayor control a la comuna.

Fuentes de la Municipalidad de Asia detallaron que investigan los hechos para proceder con las sanciones respectivas. Agregaron que en lo que va de la emergencia sanitaria este operativo ha sido el que mayor número de intervenidos ha registrado en el distrito. Este Diario buscó ayer sin éxito la versión del hotel Vista Pacífico.

Medidas por tomar

El médico Percy Mayta, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, lamentó lo ocurrido el último fin de semana en Asia e indicó que es importante empezar a tomar medidas para que se exija a los asistentes a eventos estar debidamente vacunados, ya que hechos como los del último domingo se podrían repetir.

“Se tendría que analizar qué tipos de eventos pueden ser autorizados, teniendo en cuenta que los de gran aglomeración se vuelven focos de contagio”, dijo.

Asimismo, explicó que los eventos masivos, en espacios reducidos y donde incluso las personas se quitan las mascarillas aumentan considerablemente la posibilidad de contagio del coronavirus. “El estar sin mascarilla, fumando, tomando, en un evento con aglomeración, genera un mayor riesgo de contagio del COVID-19”, aseguró.

Hasta el día de ayer, a las afueras del hotel Vista Pacífico aún se observaban algunas botellas de cerveza, resto de lo que fue el evento del domingo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Agregó que la actual situación en el país respecto a la pandemia, donde se ha reducido el número de casos y muertes, podría ser una de las causas que motivan a los jóvenes a confiarse y actuar sin sentido de responsabilidad.

Por su parte, Raúl Urquizo, doctor y vocero del Colegio Médico del Perú, sostuvo que los jóvenes no toman conciencia de la emergencia sanitaria y de que estamos a puertas de una tercera ola. Señaló que en casos como el ocurrido en Asia las multas no tienen ningún efecto disuasivo, y que el Gobierno debería implementar otro tipo de sanciones.

“Lo que ocurre es que se le impone la multa, sus padres la pagan y luego salen libres como si nada hubiera pasado. No aprendieron. Lo ocurrido merece no solo un castigo, sino por ejemplo, trabajo comunitario. Son jóvenes que no toman conciencia de la gravedad de su accionar”, consideró.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null