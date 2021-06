Conforme a los criterios de Saber más

En medio de la actual coyuntura política que atraviesa el país, y producto de esta, en las últimas semanas las calles de Lima -y en ciertas zonas del país también- se han estado registrando diversas concentraciones de personas a favor y en contra de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre). Las marchas y mítines, incluso, han sido encabezadas por ambos candidatos, en medio de la pandemia del COVID-19.

Una de estas manifestaciones ocurrió el pasado 12 de junio, día en que se llevó a cabo un mitin, en el que participó Fujimori, luego de una marcha organizada por simpatizantes de su partido en el Cercado de Lima. La concentración previa a la movilización, convocada en las redes sociales, tuvo lugar en el cruce de las avenidas La Peruanidad con 28 de julio, cerca al Campo de Marte.

Otra concentración se realizó el 19 del mismo mes, cuando representantes de diferentes colectivos, asociaciones civiles y de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y público en general, se movilizaron alrededor de la Plaza San Martín, en la denominada Gran Marcha Nacional, que se realizó en simultáneo en la capital y en otras provincias del país, en apoyo al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

Ambas manifestaciones, así como otras que le siguieron, congregaron a un considerable número de personas.

El Comercio conversó con Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica Peruana, y Ernesto Gozzer, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, para conocer si como consecuencia de estas manifestaciones se podría hablar de un posible repunte casos de coronavirus en las siguientes semanas.

Un riesgo innecesario

Para el doctor Talavera durante las manifestaciones al aire libre las personas corren un riesgo innecesario de contagio. Indicó que nadie respeta las medidas de bioseguridad y el distanciamiento de al menos un metro y medio prácticamente no existe.

“Se exponen innecesariamente, las personas no usan bien la mascarilla, gritan, se juntan y no practican el distanciamiento. Todo eso es un riego. Si bien se están al aire libre, siempre hay un riesgo, por lo que no debería llevarse a cabo este tipo de manifestaciones”, sostuvo.

Asimismo, recordó que las marchas realizadas en noviembre pasado tuvieron como consecuencia un incremento de casos de coronavirus luego de dos o tres semanas, por lo que señaló que lo más probable es que tras las últimas manifestaciones se registre un aumento de contagios en los próximos días.

“Lo más idóneo sería que las manifestaciones se realicen en un espacio abierto, guardando cada uno el metro y medio de distancia, que todos usen correctamente la mascarilla, el protector facial, pero eso no ocurre. Incluso, vemos que la gente se traslada en buses repletos. Entonces, no se recomienda para nada”, dijo el presidente de la Federación Médica Peruana.

(Foto: César Bueno/@photo.gec)

Talavera agregó que antes en pensar en reunirse las personas deberían esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se manifieste. “Esperar con la debida calma y la responsabilidad necesaria”, consideró.

El problema de la aglomeración

Por otro lado, el doctor Gozzer resaltó que lo importante es que no se produzca la aglomeración de personas durante las manifestaciones. En ese sentido, precisó que los mítines presentan un mayor riesgo de contagio que las marchas, ya que en ellos las personas no están en movimiento y por lo general no respetan las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla.

“El problema no es tanto la marcha sino en los mítines. En las marchas, si es que se realizan con distancia, doble mascarilla, con careta facial y sin gritar, los riesgos son de niveles medianos a bajos. En cambio, cuando son mítines es distinto, ya que las personas están mucho más cerca entre ellas y se bajan las mascarillas, lo que aumenta el riesgo de trasmisión del virus”,

Explicó, además, que en los mítines las personas gritan constantemente, arrojando con mayor fuerza micro gotas de saliva a la intemperie, las cuales pueden atravesar cualquier barrera.

“En los mítines la gente está más cerca y gritando, y así las micro gotas de saliva salen con más fuerza y pueden atravesar la mascarilla, porque estas, si bien protegen, no son 100% efectivas. En el caso de las marchas la gente va separada, a cierta distancia, con megáfonos. También al ir caminando hay circulación de aire. Ahí el riesgo es de mediano a bajo”, detalló el médico salubrista.

El problema que existe ahora, añadió Gozzer, es que está circulando la variante Delta del COVID-19, la cual es mucho más contagiosa que las anteriores, y el doble que el virus original.

