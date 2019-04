Municipalidad de Lima espera culminar inspecciones en Mesa Redonda antes de los 30 días

Han pasado cinco días desde que un incendio afectó 30 inmuebles de una manzana en Mesa Redonda. Ayer, durante una sesión extraordinaria del Consejo de la Municipalidad de Lima (MML), se aprobó suspender todo tipo de comercio en las zonas 1, 2 y 3 de Mesa Redonda y parte de Mercado Central por un mes [Ver mapa].



Esta norma empezará a regir desde el próximo jueves 25 y se prohibirá el acceso peatonal y vehicular. Según el cronograma, se cerrarán primero las zonas 1 y 2 (9 manzanas) los primeros quince días y, posteriormente, la zona 3, que comprende las otras 29 manzanas.



(Infografía: El Comercio)

“Lo que buscamos es adelantar las inspecciones para generar un menor impacto (en los comerciantes). Vamos a ir abriendo los locales de manera progresiva y por manzanas”, explicó la gerenta de Desarrollo Urbano de la MML, Gloria Corvacho.

La representante edil manifestó que los fiscalizadores está verificando las condiciones de seguridad de los locales, revisando que se cumplan con las medidas de seguridad según el giro de autorización y, sobretodo, inspeccionando que no existan depósitos clandestinos en el Centro Histórico de Lima.

La comuna señala que en estas tres zonas se han otorgado más de 12.500 licencias de funcionamiento. Sin embargo, existen más comerciantes debido a una figura de cesionario.

“En estos días se hará un análisis y variación de normas porque la licencia no debe tener tantos cesionarios. Originan la tugurización de los locales. Se restringirá el número de estos”, dijo la funcionaria.

Corvacho también aseguró que en la zona de Barrios Altos existen unos 300 depósitos ilegales.

–Quejas–

Varios comerciantes criticaron la medida anunciada por la Municipalidad de Lima debido a que ello perjudicaría sus ventas. Insisten en que ellos trabajan por campañas.



“Muchos de los comerciantes han sacado préstamos para comprar productos por el Día de la Madre. Ahora no pueden sacarlos porque no se les permite el ingreso. Si no los pueden vender perderán toda esa inversión”, indicó Janeth Sánchez, administradora de la galería Mina 2. Allí operan, al menos, 300 locales comerciales.

Pese a la presencia de personal de la comuna, comerciantes ambulantes, estibadores y vehículos continúan circulando por las calles de Mesa Redonda. Los clientes y los transeúntes deben serpentear entre ellos.

Un equipo de El Comercio realizó un recorrido por varias galerías, en las que observó varias faltas de seguridad como el bloqueo de extintores con mercadería. En otros casos, como el de la galería La Cochera, ubicada en la cuadra 9 de Andahuaylas, los comerciantes continuaron atendiendo al público a través de las rejas.