Indignante. El 26 de julio se registró un fatal accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Brasil y Javier Prado Oeste, en Magdalena. Un bus de transporte público perdió el control y arrolló a un adolescente de 17 años que cruzaba la pista. La víctima falleció al instante por el fuerte impacto.

Ha pasado solo una semana de este terrible hecho y los padres del joven, además del inmenso dolor que sienten, tienen que buscar justicia por su propia cuenta. En una investigación personal que viene haciendo el padre se enteró que el chofer responsable de esta tragedia, Enrique Toledo Yupanqui, fue liberado solo un día después de la emergencia .

Lo mismo ocurrió con Benigno Noa Quispe, otro de los conductores involucrados en este caso que se produjo solo unos días antes de Fiestas Patrias.

“Me dan la información que al día siguiente lo han liberado . He pedido más detalles, pero no me quieren dar, solo me dicen que venga a la Fiscalía. Ayer ya vine, pero no me han querido atender por el horario. Los han soltado de un día para otro”, comentó el papá de la víctima mortal a Latina Noticias.

Más adelante, los deudos aclararon que la empresa de transporte responsable solo se ha hecho cargo del cajón, carruaje y de la capilla ardiente, el resto de los gastos, como el nicho donde fue enterrado el estudiante, han sido asumidos por ellos mismos.

Liberan a choferes involucrados en accidente que terminó con la vida de un menor de 17 años

Los hechos

Un bus de transporte lleno de pasajeros y que iba a gran velocidad se despistó violentamente , arrasando con todo lo que estaba a su paso. Durante este trayecto, el carro chocó con otra unidad y, posteriormente, arrolló a un adolescente que se dirigía al paradero a tomar su carro para regresar a casa.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el preciso instante del fatal accidente, donde un trabajador de delivery se salvó de milagro. Finalmente, la unidad de la empresa Excelentes Unidos S.A. (ruta Ate - Callao) quedó empotrada en un poste de luz. En total, se registró la muerte de una persona y 31 ciudadanos resultaron heridos.