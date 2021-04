Conforme a los criterios de Saber más

En el Perú, además de la cifra de fallecidos por el COVID-19, hay una que no deja de ir en aumento: los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos a causa de esta enfermedad. Según el Minsa, a la fecha, hay más de 50 mil fallecidos por el nuevo coronavirus en el Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) estima que estas muertes han dejado a cerca de 11 mil niños, niñas y adolescentes en la orfandad.

“El cálculo ha sido una proyección que se hizo a diciembre del 2020 en función a la tasa de letalidad que tiene el COVID-19 en el Perú, esto no implica que no haya actualización, y que cambie”, explicó la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Cynthia Vila, a El Comercio.

Desde el año pasado el Ejecutivo dispuso el apoyo económico mensual para los menores de edad que hayan quedado en orfandad tras el fallecimiento de sus padres o tutores víctimas del COVID-19. Según establece la norma, esta pensión por orfandad será de S/200 y será entregada a las personas que han quedado a cargo de los niños, niñas y adolescentes huérfanos hasta que cumplan los 18 años de edad.

La viceministra precisó que la asistencia económica no se entregará por familia, sino por cada uno de los menores que ha resultado en vulnerabilidad tras la muerte de sus padres. Además, indicó que se espera beneficiar a todos los niños, niñas y adolescentes afectados, por ello invoca a las personas que conocen de casos de este tipo a que informen sobre el mismo a cualquier servicio del MIMP o a los tutores o familiares de los menores a que presenten la solicitud para recibir la pensión. Precisa también cuáles son los requisitos para realizar esta solicitud. Hasta la fecha, ya se han recibido 1.300.

“Si bien hay una priorización por condición de pobreza, ese no es un término de exclusión porque cualquier niño, niña o adolescente lo puede solicitar. A diferencia de los bonos que son en una sola entrega para una lista de personas, esto no tiene la misma estructura. Es una pensión por la cual tienes derecho de manera mensual. No es esperar un padrón, se ha pedido a las personas que se han quedado responsables de los menores que presenten las solicitudes. Hemos tratado de que el procedimiento sea lo más sencillo para que el ciudadano tenga en cuenta lo que estamos pidiendo. Se han establecido canales virtuales y presenciales y hemos establecido que cualquier servicio del Mimp puede orientar o recibir la solicitud”, precisó.

La mayoría de solicitudes recibidas, hasta el momento, a través de la mesa de partes del Inabif provienen de Lima, Piura, Callao, Lambayeque, Junín, Arequipa, Huánuco, Ica, Loreto, Tacna, Cajamarca, La Libertad y Puno.

El sector cuenta con S/21.1 millones para cubrir las pensiones de los cerca de 11 mil niños, niñas y adolescentes beneficiarios, según la proyección establecida a fines del año pasado.

El MIMP ha habilitado una web (https://www.inabif.gob.pe/portalweb/asistencia_economica/) para informar sobre lo que se necesita para hacer la solicitud de esta asistencia económica. Así como el correo asistenciaeconomica@inabif.gob.pe y lo teléfonos 951300285 / 940247383 para realizar las consultas al respecto.