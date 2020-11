Conforme a los criterios de Saber más

La controversia por la designación del teniente general PNP César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional enfrenta al Ejecutivo con altos mandos de esa institución. El nombramiento provoca el pase a retiro de 20 generales; de ellos, al menos los tres de rango más alto renunciaron ayer alegando una presunta ilegalidad.

Los tenientes generales PNP Orlando Velasco (ex comandante general), Jorge Lam (ex subcomandante general) y Herly Rojas (ex inspector general) conformaban la alta dirección de la Policía Nacional y renunciaron asegurando que, según la Ley de la Policía Nacional, Cervantes no debió asumir el mando.

El ministro del Interior, Rubén Vargas, los acusó de basarse en una “media verdad” para cuestionar un nombramiento decidido por el presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Francisco Sagasti, en medio de una crisis de imagen de esa institución generada por la represión policial en las protestas contra la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

1. Polémica por designación

Velasco, Lam y Rojas reconocen que el presidente Sagasti tiene la potestad de designar al comandante general de la PNP. Pero aseguran que no respetó la Ley de la Policía Nacional del Perú al escoger a Cervantes, quien ocupaba el puesto 18 en el escalafón de oficiales generales.

Argumentan que el artículo 8 de la ley establece que el comandante general debe ser elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales.

Carta de renuncia del general Velasco. Aseguró que la designación de Cervantes afectaría "la línea de sucesión y la institucionalidad". (Imagen de Rafael Castro / Twitter: @M2Porcelanato)

Pero Sagasti se respaldó en ese mismo artículo de la norma para nombrar a Cervantes, y el ministro Vargas aseguró que la Ley Policial “señala dos formas de elegir al comandante general”. La primera, conocida como la forma ordinaria, se da cuando el presidente elige entre los tres tenientes generales más antiguos; la segunda, conocida como la forma extraordinaria, cuando escoge a un general sin importar su orden en el escalafón.

El abogado y exministro del Interior Walter Albán dijo a El Comercio que, efectivamente, la Ley Policial permite la designación de Cervantes a pesar de su lugar en el escalafón.

Albán añadió que, de acuerdo con la norma, Cervantes adquiere el grado de teniente general al asumir el mando, y los generales más antiguos pasan a retiro.

“El reclamo no tiene validez, pero eso no quita que a futuro se pueda revisar la potestad del presidente para tener un campo tan amplio de elección. Creo que, en efecto, debería existir algún mecanismo que establezca ciertos límites”, dijo.

El exministro del Interior Carlos Basombrío coincidió en la legalidad de la designación de Cervantes. “El presidente toma la decisión en el marco estricto de la ley, y a mí me llama poderosamente la atención las cartas que han mandado los tres tenientes generales. Solo citan una parte de la norma”, dijo en diálogo con RPP.

2. Los generales que pasan a retiro

Los renunciantes Velasco, Lam y Rojas no son los únicos que pasan a retiro. La Ley de la Policía Nacional establece que cuando la designación de la dirección general “recae sobre un Oficial General menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata”.

En esa situación se encuentran los siguientes generales PNP:

José Saturnino Céspedes Aguirre

Jorge Luis Gutiérrez Senisse

Luis Beltrán Pantoja Calvo

Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz

Julio Díaz Zululueta

Yohanim Oswaldo Chuquillanqui Ospina

Jesús Moisés Ríos Vivanco

Lorenzo Julio Granados Ticona

Roger Marino Calongos Aguilar

Eswin Alexander Manay Guerrero

Alejandro Washington Oviedo Echevarría

Héctor Javier Petit Amesquita

Lucas Leoncio Núñez Córdova

Mario Fernando Arata Bustamante

César Augusto Benites Legoas

Carlos Noé Guillén Enríquez

Juan Carlos Sotil Toledo

Basombrío explicó que el pase a retiro de los más antiguos “es una especie de dignidad”. Pero consideró que “es un error” porque la policía pierde a generales en actividad que suman a la institución.

“Por ejemplo, que podría quedarse un gran investigador policial que no ´pinta´para director general, y lamentablemente los perdemos por esta norma”, dijo.

3. Los designados

La designación de Cervantes fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el diario El Peruano, que lleva la firma de Sagasti y Vargas. También se nombró a los generales PNP Edgardo Garrido López y Arquímedes León Velasco como sub comandante general e inspector general, respectivamente.

El ministro del Interior dijo este miércoles a TV Perú que, entre otras consideraciones, la elección de Cervantes se da porque “no estuvo involucrado en los actos de corrupción [al interior de la PNP] que ahora está investigando el Ministerio Público y tampoco en los hechos ocurridos durante las manifestaciones públicas [contra la vacancia presidencial]”.

Cervantes cuenta con un título en Administración y Ciencias Policiales de la Escuela de Oficiales de la PNP. Entre febrero del 2018 y febrero del 2019 se desempeñó como jefe de la I Macro Región Policial Piura. Hasta hace poco desempeñaba el cargo de Agregado Policial de España.

