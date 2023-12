En los nueve meses que han pasado desde el feminicidio de su hija, a Cinthia Machare solo la mantiene en pie la búsqueda de justicia. “Es frustrante y desgastante, me siento ansiosa de tanto esperar a que pague por lo que hizo a mi hija, solo me queda luchar, así tenga el dolor que tenga”, dice. Sergio Tarache Parra, el hombre que prendió fuego a la joven de 18 años en la Plaza Dos de Mayo, fue capturado en abril, pero la extradición desde Colombia aún no tiene fecha.

Según había declarado en octubre pasado el jefe de Interpol, coronel PNP Aldo Ávila, la extradición se iba a concretar en noviembre. Sin embargo, El Comercio se comunicó con Cancillería colombiana e informaron que el Ministerio de Justicia de dicho país se encuentra en el trámite de contestar “un recurso de reposición” que interpuso la defensa del feminicida. Se trata de intento por dilatar la entrega a Perú para cumpla con la prisión preventiva que impuso el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sergio Tarache Parra prendió fuego a su ex pareja en Plaza Dos de Mayo. Luego de cometer el intento de feminicidio, escapó corriendo sin que nadie lo detenga.

Francisco Bernate Ochoa, profesor en derecho penal de la Universidad del Rosario de Colombia, explica que este recurso jurídico “no es otra cosa que una petición para que el Presidente de nuestro país reconsidere la entrega”. En diálogo con este Diario, el letrado precisa que el proceso de extradición colombiano involucra la participación de varias autoridades. La primera fase es judicial ante la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal. Este paso se cumplió con el aval de la extradición que fue remitido al Presidente de la República de dicho país. “Una vez el Presidente de la República toma la decisión de entregar a la persona, que en este caso ya se hizo, este, a través de su abogado, puede pedirle que reconsidere esa decisión. Esto realmente no toma mucho tiempo y en el caso de la historia de Colombia casi nunca ha prosperado”, señaló. Con este paso se agota todo el trámite en Colombia y se podrá coordinar con las autoridades peruanas la fecha y hora de entrega.

De acuerdo con Cinthia Machare, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos peruano (Minjusdh), que lleva su defensa, le informó que este paso tomaría entre dos y tres semanas. Al haberse presentado la apelación en la quincena de noviembre, debería concluir en estos días. “Estamos a la espera, pero hasta el momento no me han dado respuesta”, añade.

Mientras la extradición se prolonga, ella y su familia deben afrontar el dolor del crimen sin justicia. La noche del ataque, Sergio Tarache actuó frente a varias personas que circulaban en las inmediaciones de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial). Pese a los videos y testigos, no se dio la orden de captura hasta después de cinco días, cuando ya había fugado del país. Al sexto día, Katherine falleció por la gravedad de sus quemaduras.

“Han sido meses muy duros, ella era la princesa de la casa, estoy con ayuda psicológica y terapia psiquiátrica porque es muy duro para nosotros y peor por la forma horrenda que fue. Lo único que me mantiene en pie es la búsqueda de justicia. Hay días que me derrumbo, me encierro en el cuarto de mi hija a llorar, pero me limpio las lágrimas y digo que tengo que seguir, no le voy a dar le lujo de verme derrotada”, dice su madre. Lo que le da esperanza es que el caso estaría listo para que el proceso no se extienda y sea sentenciado rápidamente. Al tratarse de un feminicidio agravado, le correspondería la cadena perpetua.

“El caso ya esta armado, hay testigos, pruebas, videos, las imágenes de vigilancia de la Municipalidad de Lima cuando compra el combustible, cuando escapa. Hay videos cundo habla mi hija, de los paramédicos que la atendieron. Yo sí creo que se hará justicia porque confío en que me van a cumplir. Sé que tarde o temprano se va a dar. Solo falta la extradición”, agrega. Este Diario solicitó precisiones al Minjusdh pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

El jueves, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirincri, reiteró que el proceso se encuentra en etapa final por lo que se espera que finalmente la extradición se pueda dar antes de Navidad. “No es que sea un regalo para la familia, pero sí es por lo menos saborear la justicia cuando avanzan los procesos céleres porque justicia que demora no es justicia”, dijo a una semana de cumplirse ocho meses de la captura.

Cuando ocurrió el feminicidio de Katherine Gómez, en el país se reportaban 34 crímenes con características este tipo de delitos en lo que iba del 2023. Para octubre, la cifra ya es de 142 feminicidios, según el MIMP.

Debes saber Medios de ayuda Si eres víctima o testigo de violencia de género, puedes denunciar o buscar orientación en: Línea 100: La llamada es gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La Línea 100 funciona las 24 horas, todos los días de la semana. También está el CHAT 100 en este enlace. Acude a los CEM: En este enlace puedes acceder a las direcciones, horarios y teléfonos de los Centros de Emergencia Mujer que existen en el Perú. Línea 1818: El Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la Central Única de Denuncias 1818, la cual sirve para reportar un tratamiento inadecuado en alguna dependencia policial del país.