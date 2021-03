La doctora Coralith García, jefa del ensayo clínico de la vacuna de Sinopahrm contra el COVID-19 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, precisó que el informe preliminar difundido el último viernes muestra que las dosis que usan la cepa de Beijing sí es efectiva para prevenir casos graves de la mencionada enfermedad. Destacó que esta es la vacuna que se viene empleando en el Perú en el marco de la campaña de inmunización.

Durante su presentación ante la Comisión COVID-19 explicó que la elaboración de este informe se justificó en que se buscaba dar información a los participantes del estudio clínico que se viene realizando en la UPCH.

Con relación a la cepa de Beijing, la investigadora sostuvo que las personas que recibieron estas dosis presentaron un 91 % de eficacia frente a síntomas graves que deriven en hospitalización del paciente y una eficacia del 100% frente al riesgo de muerte por coronavirus. Sin embargo, en el caso de la cepa de Wuhan, García dijo que los resultados mostraron cifras mucho menores, pues en cuanto a posibilidad de prevenir casos graves solo alcanzó un 18,5 % y un 50,2 % para la prevención de muerte. Por estas cifras, dijo que se ha tomado la decisión de que los voluntarios que hayan recibido estas dosis sean vacunados con la cepa de Beijing.

“La conclusión es que los resultados obtenidos en Beijing fueron mejores que la de Wuhan. Estos mejores resultados se ven en los menores riesgos de desarrollo grave de la enfermedad. La vacuna que se usa en la fase 1 de vacunación en el Perú es la vacuna de Beijing que es la vacuna que ofrece muchas ventajas para prevenir las formas graves de la enfermedad”, aseveró.

UPCH: informe preliminar indica que la eficacia de la vacuna de Sinopharm es superior a las que se ha difundido

García se refirió también a los resultados mostrados el último viernes por Willax, según los cuales la vacuna que usa la cepa de Beijing solo tendría una eficacia del 33,3% y la del Wuhan del 11%. Explicó que estas cifras no son exactas pues corresponden voluntarios vacunados que dieron positivo a una prueba de PCR pero que pueden haber presentado síntomas o no, pues esta diferenciación se hará cuando se publique el informe final. Detalló que la vacuna no busca evitar las infecciones asintomáticas, sino aquellas que sí presentan malestares. En esa línea, concluyó que es falso que estas cifras correspondan a la eficacia de la dosis de Sinopharm.

“Estos datos [mostrados en Willax] incluyen a todos los que tienen síntomas y los que no tiene síntomas, incluye a todos, la eficacia protectora que es el objetivo no se ha calculado todavía, no es del 34% por ciento, porque acá están los que tienen y los que no tienen. Hay que entender que las vacunas buscan prevenir los casos sintomáticos, no los casos asintomáticos. ¿Cómo vamos a saber cuándo es cada uno? Porque cada voluntario con PCR positivo tiene un expediente que debe ser evaluado por especialistas. Estos especialistas independientes son los que establecen si hay síntomas que corresponden a la enfermedad y que tan graves son”, sostuvo.

Cabe indicar que, con relación a esta información difundida en un medio, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó el sábado que la efectividad de dichas dosis es de 79.34%, según los resultados presentados por Beijing Institute of Biological Products en base a los ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos.

