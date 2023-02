A la edad de 92 años falleció Tomás Unger Golsztyn, el principal divulgador científico del Perú y excoluminista de El Comercio por más de 40 años ininterrumpidos.

Unger cursó sus primeros estudios en el colegio Champagnat de Miraflores. Luego de un paso por la Escuela Nacional de La Marina Mercante viajó a los Estados Unidos y se inscribió en la Universidad de Portland, Oregón para estudiar ingeniería mecánica. Finalmente, se inició en el periodismo a fines de los años 50.

En vida no solo dedicó gran parte de su tiempo a dar a conocer los avances científicos y tecnológicos que se iban desarrollando en el mundo, también en el área del automovilismo, ya que fue fundador y director de la revista especializada Automás.

Fue durante muchos años uno de los autores y columnistas más leídos de El Comercio e, incluso, docentes de las escuelas y colegios del Perú solían recortar sus publicaciones y pegarlas en los periódicos murales debido a la manera didáctica y fácil de explicar conceptos científicos.

Sus publicaciones lo hicieron merecedor de varios premios, entre ellos, destacan el otorgado en 2018 por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) a su trayectoria como divulgador científico. Y, tres años más tarde, recibió la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, distinción que otorga el Estado Peruano a ciudadanos peruanos y extranjeros por servicios al Perú.

En el mes de enero, en su última entrevista ofrecida a este diario, resaltó la presencia de sus padres al inculcarle el amor a la ciencia, el haber pertenecido a este medio para divulgarla y la importancia para que los estudiantes de todas las edades accedan a ella.

“Para mí ha sido crucial. El ser divulgador de ciencia y tecnología me ha abierto muchas puertas (...) a través de la página, los lectores han podido informarse y conocer a científicos y leer sobre lo que estaba pasando en el Perú y en el mundo. Quisiera creer que he ayudado a informar y a que la ciencia sea más asequible la ciencia; que no se vea como algo misterioso o complicado. La ciencia es, después de todo, el estudio de todo lo que nos rodea”, dijo.

Se informó que el deceso de Unger, quien iba a cumplir 93 años en el mes de junio, fue por motivos de salud. El velorio de sus exequias se realizará en privado esta semana.