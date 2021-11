Las cámaras de búsqueda y rescate se utilizan ampliamente en el mundo para las operaciones de rescate-desescombro después de catástrofes naturales (sismos, tempestades, etc..) u otros grandes incidentes como una explosión en zona urbana (explosión de gas, atentado, etc...). Esta herramienta de búsqueda visual permite localizar víctimas sepultadas, prisioneras de escombros o recluidas en espacios confinados no accesibles | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec