Conforme a los criterios de Saber más

Las alarmas se encendieron el domingo por la noche. Decenas de personas se enfrentaron a la policía en el asentamiento humano La Encantada, uno de los accesos a Lomo de Corvina, el empinado cerro en Villa El Salvador que desde la semana pasada ha sido tomado por miles de ocupantes informales. Y aunque no hubo heridos ni detenidos, el rumor de un inminente desalojo empezó a esparcirse por los barrios aledaños.

“Ese terreno está abandonado hace muchos años. Acá se cometían delitos: acá han violado, acá roban, es tierra de nadie. […] Ahora tomamos posesión porque la necesidad misma nos obliga”, dijo a la prensa un hombre que estuvo en la confrontación. Más tarde, los efectivos se retiraron, pero la tensión no se disipaba.

La mañana del lunes, un destacamento más numeroso de policías con cascos y escudos antidisturbios volvió al lugar. Formado en dos hileras, un grupo permaneció de estos en el cruce de las avenidas Separadora Agroindustrial y Talara, a pocos metros del camino que conduce al sector ocupado de Lomo de Corvina.

Un destacamento de la policía permanece en el lugar. Por ahora, la vía del diálogo no se ha agotado. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Frente a ellos, una veintena de mujeres bloqueaba el acceso de los extraños. Algunas de ellas portaban pancartas, otras banderas blancas porque –aseguran– no quieren más violencia. “¡No tenemos dónde vivir! ¡Ayuda!”, “Queremos terreno y no pagar alquiler de cuarto, por favor”, decían sus carteles. Metros más arriba de la ladera, al menos tres piquetes de hombres observaban el panorama. No hubo grescas.

Y mientras la mañana avanzaba, la posibilidad del desalojo iba desvaneciéndose. El general Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, dijo a El Comercio que la presencia policial en la zona es parte de un “plan de sensibilización” dirigido a los ocupantes informales. “Los efectivos se quedan ahí todo el día y toda la noche”, mencionó.

“Mañana [martes] vamos a volantear para hacerles recordar que están en una zona prohibida, más aun que es peligroso estar ahí. Ya ha muerto una persona”, agregó Angulo.

El cerro ha sido calificado como una zona de alto peligro, pues es susceptible a sufrir deslizamientos. (Foto: Luis Jacobo/GEC)

Morada peligrosa

Desde la antigua carretera Panamericana Sur se observan, dispersos a lo largo del extenso cerro, los plásticos azules con los que miles de familias han delimitado sus ocupaciones. Con el pasar de los días, los improvisados lotes han ido aumentando. También los riesgos.

Un estudio del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) en Villa El Salvador concluye que la zona es “susceptible a sufrir deslizamientos que involucren a grandes masas de suelos; bajo este criterio se ha delimitado esta zona como de alto peligro”.

Además, el Ministerio de Cultura informó que Lomo de Corvina es una zona arqueológica declarada Patrimonio Cultural de la Nación en junio de 1992. Por lo tanto, su utilización para la construcción de viviendas está prohibida.

“Frente a las afectaciones a nuestros bienes culturales como la presente, el Ministerio de Cultura siempre planea y ejecuta de inmediato las acciones pertinentes para restituir la entereza y cuidado de nuestra valiosa herencia”, señaló la cartera en un comunicado publicado el fin de semana.

Por la noche, el destacamento policial asignado a la zona fue incrementándose. Sin embargo, el desalojo todavía no se ha ejecutado. Por ahora, la vía del diálogo sigue abierta.

Una veintena de mujeres bloqueaba el acceso de los extraños. Algunas de ellas portaban pancartas, otras banderas blancas porque –aseguran– no quieren más violencia. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Invasiones en Chorrillos y Villa El Salvador