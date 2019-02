"El dibujo, es mega 'cool'", dice Oleksandra Parkhanova, de 18 años, delante del lienzo semidestruido del artista británico Banksy, expuesto desde el martes en un museo en Baden Baden, suroeste de Alemania.

► Banksy y el arte de la destrucción: ¿Un hito en la historia del arte o vil ardid comercial?

► Banksy y las bromas más recordadas en el mundo del arte

Banksy "lo descubrió en el colegio, tenía que preparar un trabajo sobre él. Hice búsquedas y descubrí cómo hace (...) muy 'cool'", explica a la AFP esta joven estudiante de secundaria en Baden Baden.

Como Oleksandra eran varias decenas, curiosos o aficionados al arte, en agolparse este martes por la mañana en el museo Frieder Burda, en donde la tela "Love is in the bin" ("El amor está en el tacho de la basura") se expone hasta el 3 de marzo.

El espacio de unos 50 m2 en donde se instaló el lienzo, protegido por un vidrio transparente, fue invadido por los visitantes.

JUEGO ARTÍSTICO

​"Es muy 'cool' verlo", afirma también Franziska Schächinger, de 17 años, estudiante de secundaria en Baden Baden.

El artista callejero causó sensación el 5 de octubre, cuando hizo que una obra suya quedara parcialmente rasgada instantes después de haberse vendido en un remate en la casa Sotheby's de Londres por 1,4 millones de dólares.

El autor de la obra había integrado un mecanismo en el espeso marco dorado que permitía rasgar la obra "Girl with Balloon", una reproducción en acrílico y aerosol de una de sus pinturas más conocidas de 2006 -una niña que deja volar un globo rojo con forma de corazón.

Todo esto "es un juego con varios jugadores", desliza, enigmático, Sun Miao, de 34 años. "Es un juego artístico (...) Quizás en cincuenta o cien años tengamos algunas respuestas más" sobre la 'performance' del artista, dice este estudiante de historia del arte de Estasburgo (este de Francia).

El museo Burda, que logró convencer a la dueña del cuadro para exponer la obra, espera unos "20.000 visitantes", jóvenes y aficionados al 'street art', indicó este martes a la AFP el director de la institución cultural, Henning Schapper.

El lunes, el museo inspeccionó el cuadro y constató que la trituradora escondida había sido desactivada.

La desactivación del sistema lo hizo sin lugar a dudas "el círculo de Banksy en cooperación con Sotheby's", precisó a la AFP.

La exposición de la obra en Baden Baden dio que hablar en Alemania. La prensa se preguntó si el lugar de la obra de uno de los artistas callejeros más influyentes era detrás de los muros de un museo.

"En general, (un museo), no es un lugar para el 'street art', está bien en la calle, en donde está sucio y gris, pero no se adapta a un entorno tan ascéptico", estimó Edgar Ell, de 57 años, fotógrafo de arte de Baden Baden.

Luego de Baden Baden, el lienzo se expondrá de nuevo a partir del 7 de marzo en la galería Staatsgalerie de Stuttgart (suroeste de Alemania), esta vez durante todo un año.



(Fuente: AFP)