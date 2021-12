Conforme a los criterios de Saber más

Por aire, mar y tierra, Miami es todo arte estos días. Después del súbito frenazo causado por la pandemia, la muy esperada y tradicional Miami Art Week se reactiva. Y de qué manera: Art Basel convoca a 250 galerías internacionales para tapizar la glamorosa Convention Center Drive. Daata emplea la pared exterior del New World Center para proyectar al aire libre películas de artistas. Untitled convoca a 145 galerías e inaugura su sector Nest para los colectivos emergentes y sin fines de lucro. Design Miami explora la esencia del diseño digital a lo largo de Meridian Avenue, mientras New Art Dealers Alliance (NADA) y Art Miami & Context enfatizan en las editoriales de impresión de libros para artistas y obras en papel.

LEE TAMBIÉN | Salvador Dalí al rescate: La muestra del artista español que busca reactivar el arte en el Perú

Y si Pinta, la muestra de arte latinoamericano moderno y contemporáneo, regresa para su décimo quinta edición en una nueva ubicación —ahora está en el Design District y con un nuevo formato que coloca las selecciones de los curadores al frente y al centro—, la feria Scope celebra su vigésimo año regresando a su icónica ubicación en Ocean Drive con una serie de instalaciones de calidad museística, paneles de discusión, eventos nocturnos y 140 galerías del mundo entero. Será precisamente su puerta de entrada, que tiene como telón de fondo una impresionante vista al mar Atlántico, donde brilla con luz propia la estética kitsch oriunda de nuestros Andes.

Calibre y magnitud

En efecto, con el soporte de las galerías Miami Art Society y Superchief de Nueva York, el arte estructural del peruano Joan Jiménez AKA Entes (Lima, 1982), ocupa toda la puerta de entrada, nada menos. Nunca antes un nacional había edificado una instalación de semejante magnitud y en un contexto de ese calibre. “Sí, en realidad es una obra descomunal”, admite el artista por WhatsApp desde el lugar de los hechos. “La caverna tiene 39 metros de largo, 6 de ancho y 7 de alto. Se trata de un proyecto en el que vengo trabajando hace unos meses. Se inició con unos bocetos a mano alzada, luego hice otro en 3D y finalmente vino la ejecución. Estoy hace más de un mes en Miami haciendo pruebas y encontrando los materiales adecuados para su fabricación”.

(Foto: @puro_muro)

Y lo que fabricó es un colosal armatoste –'escultura de espuma monumental’, en términos artísticos— cuya superficie consta de murales únicos y replicados a través de una técnica llamada strappo: son más de 200 capas de acrílico que encuentran solución de continuidad en una serie de pósters arrancados de las calles de Lima y algunos otros diseñados especialmente por el artista. Todas las piezas descansan sobre una estructura de plástico doblado al calor y adosado a placas de madera. La idea, como siempre, era saturar los espacios y crear el clima para el espectador reciba de golpe la peculiar estética callejera peruana. Un experimento tanto con el ambiente como con la presentación del graffiti.

Además del universo chicha, ¿qué otros conceptos dominan tu muestra? “Me refiero puntualmente al hecho de ser inmigrante en un país como Estados Unidos, cuyo anterior gobierno tuvo una gran represión de la mano de una policía racista que atacaba a matar a los afrodescendientes. A través de los afiches y graffitis mando mensajes como ‘brown is the new orange’, ‘vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo’, ‘fuck weed legalize mi madre’, ‘fuck the police’ y miles más”, dice. “Al estar en Miami, una ciudad tan latina, me siento libre de ser directo al escribir. Es como entrar a rayar un baño en algún bar y escribir sin censura. La metáfora está en la unión de estos mensajes y el simbolismo que la migración ha marcado a través de la cultura chicha”.

(Foto: @puro_muro)

Oceánica peruanidad

¿Y qué significa exponer en un lugar con tanta visibilidad? “Es increíble tener esta oportunidad. Cuando mis bocetos fueron aprobados por los curadores y organizadores de Scope, no lo podía creer. Y después, realizar la pieza, fue otra gran travesía. Es la internacionalización de mi obra y trabajar con galerías fuera del Perú es una gran oportunidad. Desde los años ochenta lo chicha constituye la identidad nacional y mi verdadero objetivo es mostrar la huella de la migración del folclor hacia Lima a través de la música, con esos colores estridentes que siempre estuvieron en nuestras calles. Busco eso, que se vea como en la calle, así de sucio y viejo junto a otros afiches y pinturas”.

Entrenado en neograffiti, stencil art, sticking, cartelismo, gráfica callejera e intervención urbana, apenas termine la semana de arte Entes preparará una exposición en Nueva York y otra para la Art Society de Miami. Dice, además, estar en conversaciones para que el próximo año su obra se presente finalmente en el lugar de sus sueños, el Museo del Graffiti ubicado en el barrio miamense de Wynwood, cuna y semillero del arte callejero. Por el momento, está encantado de abrir las puertas de Scope a una multitud compuesta por transeúntes, artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, museógrafos, marchantes y otros caminantes ávidos de recibir un eléctrico y multicolor baño de peruanidad a orillas del Atlántico.

(Foto: @puro_muro)

Selección peruana

Revolver Galería contiene a la representación peruana más numerosa: en los predios de Art Basel, se expone la obra de J.E. Eielson, Vicente Grondona, Chelsea Culprit, Luis Enrique Zela-Koort, Jerry B. Martin, Ishmael Randall, Elena Damiani y José Carlos Martinat. Por su parte, la feria Untitled exhibe los trabajos de Patricia Belli, Sylvia Fernández y Santiago Yahuarcani. Livia Benavides muestra sus pinturas desde New Art Dealers Alliance y Gianna Pollarolo lo hace desde Pinta. María Emilia Cunliffe y Aldo Chaparro, en Scope, completan la selección.

Más información

Lugar: Scope International Contemporary Art Show

Fechas: del 1 al 5 de diciembre

Dirección: 801 Ocean Drive – Miami Beach, EE.UU.

VIDEO RECOMENDADO

El actor y productor habla de “El Refugio”, su primera comedia navideña que llegará a las salas de cine este 8 de diciembre. Reflexiona sobre la falta de oportunidades que tienen los actores adultos mayores y la tendencia a quererse ver más jóvenes. También da detalles del spin-off de “Asu Mare”.