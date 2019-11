El popular personaje infantil Bob Esponja y el resto de sus amigos de Fondo de Bikini volverán a la pantalla grande en 2020 con su primera película totalmente digital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paramount Pictures compartió el primer póster que confirma el lanzamiento del filme y su fecha de estreno. Además, da una gran pista sobre la trama de esta cinta.

El título oficial será “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” (aún no se confirma el nombre para Latinoamérica) y se centrará en la búsqueda de Gary, la fiel mascota del protagonista.

En el póster oficial, aparecen las versiones digitales de Bob Esponja y su mejor amigo Patricio, ambos con binoculares mirando al horizonte, aparentemente, buscando a Gary. ”Una gran jornada para encontrar a un pequeño amigo”, reza el afiche.

La película será dirigida por Tim Hill, quien durante muchos años ha sido escritor en la serie insignia de Nickelodeon. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Kelly Marie Tran, Awkwafina y Reggie Watts en papeles aún no revelados oficialmente.