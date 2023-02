Diez años atrás Warner Bros. arrancó su propia saga de películas interconectadas de DC Comics. La idea empezó con modesto recibimiento en crítica y taquilla con “Man of Steel” (“Hombre de acero”) (2013), pero las siguientes cintas no contaron con suficiente virtud o fortuna. “Batman v. Superman: Dawn of Justice” (2016) auguró que lo peor estaba por llegar y “Suicide Squad” (2016) lo confirmó.

Cintas como “Wonder Woman” (2017) y “Aquaman” (2018) tampoco significaron un revés para el universo compartido. Más éxito tuvo “Joker” (2019), que no era parte del universo. Creativamente, no había un “héroe” para salvar a DC, ni para contentar a fans y ejecutivos.

James Gunn, nuevo copresidente de DC Studios, se curtió con Marvel con películas de mucho humor, pero todas con un trasfondo emotivo. Si bien su película para DC del 2021, la secuela de “Suicide Squad”, no funcionó en la taquilla, tiene la confianza del estudio y el martes último anunció 10 nuevas producciones para cine y TV. Un análisis de los titulos da ciertas luces del plan para la vieja franquicia en los años próximos.

A pesar de su popularidad en el rol, el actor Henry Cavill no volverá a interpretar a Superman en las películas de DC. (Foto: Warner Bros.)

Un “Flash” y regreso

En un anuncio para redes sociales, Gunn confirmó que “Flashpoint” será el borrón y cuenta nueva para la saga, un reinicio digno de los cómics que lo inspiran. A partir de allí, habrá producciones basadas tanto en personajes de conducta típica, pero también inusual. Todo arranca con “Superman: Legacy” (2025), escrita por James Gunn, que muestra al héroe intentando balancear su vida personal y profesional.

La próxima película de "The Flash" dará un borrón y cuenta nueva al universo cinematográfico de DC. (Foto: Warner Bros.)

En contraposición estará “The Authority”, película basada en el cómic de culto que sigue a héroes capaces de hacer cualquier cosa para salvar al mundo. Luego, “Supergirl: Woman of Tomorrow”, adaptación del cómic de los aclamados Tom King y Bilquis Evely, donde la protagonista muestra que no podría ser más distinta de su primo Superman. También confirmó llegará “Swamp Thing”, que explorará los rincones más oscuros de DC, y “The Brave and the Bold”, sobre Batman y su hijo Damian Wayne, el Robin más violento.

Esa mezcla de personajes conocidos para el mundo del cine y otros no tanto, se replicará en televisión con series como “Lanterns” (de los Linternas Verdes), “Booster Gold”, un favorito de los fans, “Waller”, etc. El esquema de contenidos se distingue de Marvel por su enfoque a historias de violencia, o con una trama provocadora para el espectador. La interconexión, que le ha funcionado a la subsidiaria de Disney, será clave, pero también qué actores darán vida al plan.

DC confirmó que la secuela del Batman de Robert Pattinson llega en 2025. No se conecta al nuevo universo.