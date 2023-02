Disney reveló una gran noticia y es que eligieron a Zach Galifianakis para protagonizar el nuevo live-action de Lilo & Stich, film que cuenta la historia de una niña huérfana que vive con su hermana hasta que conoce a un extraterrestre al que adopta como si fuera su mascota. Dean Fleischer Camp, director de la película nominda a Mejor Película Animada por los Premios Oscar, Marcel the Shell With Shoes On, será el encargado de dirigir esta esperada adaptación y el guión le fue encargado a Chris Kekaniokalani Bright.

Mientras el estudio aún se encuentra en la búsqueda de las actrices que den vida a Lilo y Nani, se hizo público que Zach será parte del elenco, pero aún no se sabe con certeza a qué personaje interpretará. Sin embargo, se han elaborado varias teorías de que podría brindarle vida a Pleakley o Jumba, los científicos encargados de extraer a Stich de la tierra.

Esta no sería la primera vez que el actor trabajaría de la mano del estudio del ratón, ya que la última vez que colaboraron juntos fue en ‘Un pliegue en el tiempo’, dirigida por Ava DuVernay en 2018.

¿QUIÉN ES ZACH GALIFIANAKIS?

Galifianakis es un actor y comediante estadounidense ganador de un Emmy mejor conocido por sus papeles en la franquicia ‘Qué pasó ayer’ y la aclamada serie de comedia Baskets de FX , así como su programa de entrevistas de formato corto Funny or Die, Between Two Ferns, por donde han pasado diversas figuras de Hollywood.