El reconocido director Francis Ford Coppola opinó que sus comentarios sobre las películas de Marvel, en las que supuestamente las calificó de “despreciables”, fueron mal traducidos y malinterpretados, y que su principal queja era contra las franquicias cuyo principal objetivo es solo generar dinero.

Las declaraciones, que tuvieron lugar mientras el realizador de "El padrino" recibía un premio Lumières por su prodigiosa carrera, se juntaron a las del director Martin Scorsese para despertar una discusión en la industria del cine, ahora dominada por las grandes cintas de superhéroes.

En declaraciones con Deadline, Coppola señaló que lo que no le gusta sobre las películas de superhéroes es que sean franquicias: “la noción de que puedes repetir lo que es esencialmente la misma película para generar riquezas, en otras palabras el establecer una formula (para hacer películas)”.

"Siento que esa manera de proceder es utilizada para reducir los riesgos económicos en las películas y que ese factor de riesgo es el elemento que hace a veces que las películas sean verdaderamente buenas", opinó.

Agregó que la manera de realizar películas con fórmulas está acaparando la mayoría de recursos, dejando poco “para producciones más arriesgadas” y “reduciendo la diversidad”.

El artículo de Deadline también ofrece una nueva traducción de las afirmaciones iniciales de Coppola, incluyendo en la que dice el ya famoso calificativo de “despreciables”, dándole más contexto y otro significado al mismo.

“Hay una filosofía en la que las riquezas de las personas pueden ser justas o injustas. Es muy importante si hablas de ello. Al ganar riquezas injustamente, solo la usa, no contribuye. Riqueza es solo lo que contribuye a la sociedad”, dijo Coppola en aquella ocasión. “El cinema es de la misma manera. El verdadero cinema trae algo a la sociedad, un hermoso regalo. No solo genera dinero y hace a personas ricas. Eso es despreciable. Así que Martin fue amable al decir que no era cinema, él no dijo que era despreciable, lo que yo digo que es”.