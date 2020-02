“Knives Out” (2019), la exitosa cinta de misterio dirigida por Rian Johnson, tendrá una secuela, confirmó hoy el estudio Lionsgate.

Las noticias sobre una continuación de la película llevaban circulando durante semanas en Hollywood debido al fenomenal recibimiento que tuvo "Knives Out" por parte de crítica y público.

The Hollywood Reporter aseguró a comienzos de este año que Johnson ("Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", 2017) estaba trabajando en una secuela centrada en el personaje de Daniel Craig, pero hasta hoy Lionsgate no certificó que este proyecto ya está en marcha.

Con 295 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, sobre un presupuesto de 40 millones, "Knives Out" contó con uno de los repartos más brillantes del cine de 2019: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

Homenaje y parodia las historias de Agatha Christie, la trama de "Knives Out" partía de la investigación sobre la muerte del patriarca (Plummer) de una adinerada familia. La cinta recibió un 97 % de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Además, logró una nominación al Oscar (mejor guion original para Rian Johnson) y tres candidaturas para los Globos de Oro: mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical para Daniel Craig y mejor actriz de comedia o musical para Ana de Armas.

“El guion me pareció totalmente original: tan redondito, tan bien amarrado y sin que falte un eslabón de la cadena. Está todo tan bien pensado que en manos de Rian pensé que no había fallo”, dijo Ana de Armas en una entrevista con Efe.

“Rian es un director supertalentoso y además es un director de actores. Los actores, imagínate, todo este reparto de gente tan talentosa, llegamos con muchas ideas y cosas por proponer. Y no siempre tenemos la suerte de tener un director que está abierto a recibir toda esa información. Él te da la libertad de ponerlas en la película (...) Fue siempre supercolaborador”, añadió.