Oscar 2014: los 10 mejores momentos de la ceremonia

Anoche se realizó la edición 86 de los premios Oscar y el humor primó en una ceremonia que pasará a la historia por la importancia que se le dio a las redes sociales. A continuación un repaso por sus mejores momentos:

1. EL SELFIE DE LAS CELEBRIDADES

Como decíamos, lo viral destacó en los premios Oscar de este año. Además de los millones de tweets que generó la gala, la conductora de esta, Ellen DeGeneres, batió un récord al publicar la fotografía más retuiteada de la historia: un selfie con celebridades como Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Channing Tatum, Julia Roberts, entre otros.

2. LA CAÍDA DE JENNIFER LAWRENCE

La carismática actriz de "Escándalo americano" repitió el incidente que protagonizó en la edición 2012 de los premios y se cayó. Aunque esta vez su resbalón se produjo en la alfombra roja y no durante la ceremonia. Eso sí, Ellen DeGeneres no pudo resistir la tentación y le jugó un par de bromas por lo ocurrido: "Si ganas el premio hoy, creo que deberíamos llevártelo a tu sitio y no pedirte que subas a recogerlo".

3. EL DISCURSO DE JARED LETO

El primer premio de la noche fue a parar a manos del vocalista de 30 Seconds to Mars. Jared Leto recogió el trofeo al "Mejor actor de reparto" por su interpretación de un transexual enfermo de sida en "El club de los desahuciados" y, además de mencionar las manifestaciones en Ucrania y Venezuela, le dedicó muy tiernas palabras a su madre:

"En 1971, en Lousiana, hubo una adolescente que estuvo embarazada con su segundo hijo. Ella se había salido de la secundaria, era una madre soltera, pero de una forma u otra consiguió una mejor vida para sus hijos, alentó a sus hijos a que trabajen duro y que hagan algo especial. Esa chica es mi madre y está aquí esta noche", relató Leto. Lee su discurso completo aquí.

4. EL TRIUNFO DE LUPITA NYONG'O

Otro de los discursos más emotivos de la noche fue pronunciado por la que fue para muchos una de las sorpresas de la noche. Si bien Lupita Nyong'o se había llevado varios premios por su rol en "12 años de esclavitud", la gran favorita era Jennifer Lawrence. La reacción de Nyong'o, entonces, no solo fue conmovedora, sino también sus palabras de agradecimiento: "Cuando miro a esta estatua dorada me acuerdo de todos los niños pequeños. No importa de dónde seas, tus sueños son válidos", dijo la actriz.

Para destacar también fue la reacción de Jennifer Lawrence, quien se puso de pie para aplaudir a Lupita por su triunfo:

5. EL TRIUNFO DE MATTHEW MCCONAUGHEY, EL GESTO DE LEONARDO DICAPRIO

Quien también fue muy correcto al enterarse de que no se había llevado un premio fue Leonardo DiCaprio. El actor se puso también de pie para aplaudir a su rival en la contienda: Matthew McConaughey y hasta le dio un beso en la mejilla:

Aunque, claro, igual Leonardo no se libró de las bromas:

6. EL BESO DE ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

Durante la ceremonia se recordaron los premios por la labor humanitaria que se les entregaron semanas atrás a figuras como Angelina Jolie. Al recordar el discurso que dio la actriz, Brad Pitt, su pareja y quien la acompañaba en el evento, se mostró visiblemente emocionado y le dio este tierno y muy comentado beso.

7. EL TRIUNFO DE ALFONSO CUARÓN

Otro momento para la historia fue el triunfo del cineasta mexicano en la categoría de Mejor director. El premio le ha valido al autor de "Gravedad" el convertirse en el primer latinoamericano en ganar este trofeo. Su emoción al recibir el premio es para ver una y otra vez:

8. LA REACCIÓN DE STEVE MCQUEEN

Aunque no se llevó el premio al Mejor director, la euforia de Steve McQueen al oír que "12 años de esclavitud" había sido elegida como la Mejor película fue de algarabía extrema. El cineasta británico dio brincos en el escenario tras pronunciar su discurso de agradecimiento.

9. BAILANDO CON PHARELL

No se llevó el trofeo a la "Mejor canción", pero Pharrell Williams puso a bailar a todo el auditorio con "Happy", el tema central de "Mi villano favorito 2". El cantante, además, dio que hablar al sacar a bailar a Lupita Nyong'o y Meryl Streep.

10. ¡LLEGÓ LA PIZZA!

Y cerramos este recuento con otro de los momentos inesperados y divertidos que promovió Ellen DeGeneres. La conductora pidió pizza para todos y, luego, pasó el sombrero de Pharrell Williams para hacer la colecta y pagar la cuenta:

Y tú, ¿qué momento del Oscar 2014 recuerdas?