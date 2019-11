Con “The Irishman” el director Martin Scorsese vuelve a su elemento con una fascinante historia sobre la mafia, el envejecimiento y el final de una vida. La película, disponible en Netflix a partir del 27 de noviembre, cuenta también con un equipo de lujo de actores encabezados por Robert De Niro como el sicario Frank Sheeran, Al Pacino como el líder sindicalista Jimmy Hoffa y Joe Pesci como el capo mafioso Russell Bufalino.

Los tres actores dan algunas de las mejores interpretaciones de sus largas carreras, pero el logro de Pesci se ve reforzado por el hecho de que el ganador del Oscar había dejado de actuar profesionalmente para perseguir otros intereses.

Antes de anunciar su retiro en 1999, Pesci nos dejó con una increíble filmografía con cintas como “Raging Bull” (1980), su primera colaboración con Scorsese; “Once Upon a Time in America” (1984), “Goodfellas” (1990) y la exitosa “Mi pobre angelito” (1990) con Macaulay Culkin; “My Cousin Vinny” (1992) y “Casino” (1995). Su último gran papel fue en la no tan bien recibida “Arma mortal 4”, franquicia en la que estaba presente desde la segunda entrega.

¡El pequeño Joe sí que puede cantar!

Pesci abandonó su carrera actoral para volver a su primer amor, la música.

En la década de los 60 un joven Joseph Frank Pesci intentó su suerte como cantante y guitarrista, interpretando en clubes nocturnos y perteneciendo a bandas como Joey Dee and the Starliters, pequeña agrupación de su natal Jersey a la que también perteneció el legendario guitarrista Jimi Hendrix.

El actor es también parte de la historia de la música, al ser en parte responsable del éxito de Frankie Valli y el resto de los Four Seasons al presentarles a Bob Gaudio, quien sería su compositor y tecladista por tres décadas.

En 1968 Pesci lanzó su primer disco: “Little Joe Sure Can Sing!” (“¡El pequeño Joe sí que puede cantar!”), una colección de ‘covers’ de canciones populares del momento como “Got To Get You Into My Life”, “The Fool On The Hill” y “Fixing A Hole” de Los Beatles, así como “To Love Somebody” de los Bee Gees.

En 1976, Pesci protagonizó la película de poco presupuesto “The Death Collector” (“El recaudador de la muerte”), que tuvo poco impacto pero que llamó la atención de Martin Scorsese y Robert De Niro, quienes en 1979 lo llamarían para participar en la película “Raging Bull” (1980), película que le valió una nominación al Oscar y lo catapultó al estrellato.

Mientras avanzaba su carrera en la pantalla grande, Pesci no se olvidó de sus aspiraciones musicales y en 1998 lanzó su segundo disco: “Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You” (“Vincent LaGuardia Gambini canta solo para ti”), un álbum de canciones con influencias del jazz basado en el personaje interpretado por Pesci en “My Cousin Vinny”. A pesar que el disco no fue muy bien recibido, un año después de su lanzamiento Pesci anunciaría su retiro del cine para continuar su carrera musical.

“Cómete un Snickers”

Antes de “The Irishman”, los últimos papeles de Pesci fueron una breve aparición en la película “The Good Shepherd” (2006), dirigida por el propio De Niro, y el protagónico de la desastrosa cinta “Love Ranch” (2010) junto a Helen Mirren. En el colmo de la ignominia, su último papel frente a las cámaras fue un comercial de Snickers en 2011.

Cabe señalar que en 2013 Pesci estuvo cerca de participar en la película “Gotti”, donde actuaría junto a John Travolta. En la película, el veterano actor iba a interpretar a un capitán de la familia Gambino, Angelo Ruggiero, para cuya preparación subió más de 13 kilos. Sin embargo, el intérprete terminó demandando a los realizadores cuando el proyecto nunca se concretó. Al final, Pesci recibió un monto no especificado por sus molestias, mientras que la película, estrenada en 2018, fue destrozada por la crítica.

Joe Pesci y Helen Mirren en "Love Ranch". (Foto: AP)

Cincuenta veces “no”

Además de las dificultades que tuvieron De Niro y Scorsese para financiar "The Irishman", uno de sus mayores problemas fue convencer a Pesci a volver a la pantalla grande.

"Todo lo que me decía es que 'me vaya a la m**rda'", reveló De Niro sobre los rechazos de Pesci en 2016.

Robert De Niro (izq.) y Joe Pesci. Pesci se negó 50 veces de participar en la película "The Irishman", producida por De Niro. (Foto: AFP)

Según un reporte de Deadline, Pesci rechazó involucrarse en el proyecto aproximadamente unas 50 veces y finalmente accedió interpretar a Russell Bufalino a solo un mes de que comenzara la filmación de la cinta. La persistencia de De Niro y el hecho que su nuevo papel fuera distinto a los impulsivos y sarcásticos mafiosos que lo caracterizaron por toda su carrera terminó por convencerlo.

“Hubo bastante de persuasión”, dijo Scorsese en una entrevista. “Si vamos a juntarnos todos de nuevo, tenía que ser algo diferente para (Pesci). Y él no estaba seguro que este era el caso. Una vez que comprendió que era lo opuesto de lo que normalmente veía, realmente lo disfrutó”.

Esta meticulosidad a la hora de elegir buenos papeles ya había quedado expresada antes en una entrevista al New York Times de marzo de 1992.

“Me encanta protagonizar películas, pero me gustan los buenos papeles”, aseguró en aquella ocasión. “No te ayuda el protagonizar malas películas. Quiero decir, eso te mata”.

Además de “The Irishman”, este 2019 Joe Pesci lanza un nuevo disco con el título de “Still Singing” (“Todavía cantando”). Esperemos que “still acting” no esté descartado, por el bien del cine.