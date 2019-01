BTS estrena serie de cómics web "Save Me": dónde y cuándo ver los episodios

Con una película y un documental a punto de estrenarse, BTS vuelve a sorprender a los fans del K-pop con el lanzamiento de una serie de cómics web llamado "Save Me".

Con la colaboración de Naver Webtoon, "Save Me" abordará el denominado "Universo BTS"; el cual ha sido también ilustrado en los videos musicales del tercer y cuarto EP de la boyband surcoreana "The Most Beautiful Moment in Life".

"Save Me" contará la historia de siete protagonistas que, tras tomar caminos separados, se reencuentran luego de dos años por iniciativa de Seok Jin; uno de los protagonistas quien regresa de los Estados Unidos para buscar a sus viejos amigos.

"Save Me" de BTS. (Foto: Webtoon).

La agencia musical de BTS, Big Hit Entertainment, fue la encargada de proporcionar las tramas para luego ser adaptadas al cómic web. Las historias de cada protagonista serán reveladas a lo largo de 16 episodios en total.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS EPISODIOS

Los primeros dos episodios y el prólogo del cómic web de BTS "Save Me" ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Webtoon. Cada episodio será estrenado semanalmente hasta abril.

Mira los episodios en este enlace.