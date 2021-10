Este domingo 24 de octubre será la semifinal y final de God Level Grand Slam 2021, una de las competencias más importantes sobre el circuito de freestyle profesional. Ahora, la cita será en Monterrey, luego de pasar por Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México y Hermosillo con enfrentamientos memorables.

Sin embargo, la competencia entre los mejores exponentes del freestyle aún no termina. Así quedaron los resultados de las batallas en la fecha anterior: España vs México: España (ganador); Argentina vs Perú: Argentina (ganador); y Chile vs Tricolor: Chile (ganador). Aquí te contamos todos los detalles.





¿DE QUÉ TRATA LA GOD LEVEL 2021?

Son cinco jornadas con un formato que enfrentará a todos contra todos: los cuatro equipos que más puntos sumen, avanzarán a semifinales. Además, tendrá tres rondas: 1 vs. 1, donde se entregarán 1.000 puntos, 2 vs. 2, en la que se repartirán 1.500 puntos, y 3 vs. 3, donde entrarán en juego 2.000 puntos. El único requisito es que participe, al menos, una mujer por lado.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS?

México: Azcino, Rapder, Lobo Estepario y Karey.

España: Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir.

Argentina: Stuart, Mecha, Saga y Klan.

Chile: KMC, Kaiser, Nitro y Teorema.

Perú: Jaze, Jota, Nekroos y Maricielo.

Tricolor (Colombia y Venezuela): Marithea, Valles-T, Lancer Lirical y Letra.

REVIVE LO MEJOR DE LA FECHA 4

CLASIFICADOS A LA SEMIFINAL

Los cuatro mejores equipos clasifican a la gran final del domingo 24 de octubre en Monterrey (Domo Care). Llegarán España, México, Tricolor y Chile. Quedando eliminados Argentina y Perú.

España : 17500 pts México : 16250 pts Tricolor : 12000 pts Chile : 8750 pts Argentina : 8500 pts Perú : 3000 pts

GOD LEVEL 2021: JURADOS, HOSTS Y DJ

Para esta edición Serko Fu, FJ y Omega son los jurados del evento internacional y, aparte de poner la puntuación, las réplicas serán infinitas. Respecto a los DJ habrá dos: DJ Sonicko y JBeat. Misionero también regresa como host a los shows de freestyle.

¿DÓNDE VER GOD LEVEL 2021 Y HORARIOS?

Este evento se podrá ver, en vivo y online, a través del canal de Red Bull.