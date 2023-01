Alessia Rovegno es nuestra bella representante en el Miss Universo y ha recibido muchos halagos por parte de los expertos internacionales, como lo son los missólogos, en los que la dan como ganadora de este certamen de belleza.

Una de las más orgullosas con todas las impresiones que está causando Alessia Rovegno es Jessica Newton. La empresaria compartió en sus historias de Instagram los comentarios de expertos en certámenes de belleza, quienes quedaron maravillados con nuestra Miss Perú e incluso la compararon con Lady Di.

“Misses como Italia, Perú, Filipinas, para mí están rompiendo esos parámetros de toda bien puestita, que no está mal. Pero, Lady Di es un ícono de la moda; sin embargo, no tenía una personalidad avasallante, muy rimbombante, pero la cámara la amaba y la buscaban. Lady Di no buscaba las cámaras, pero las cámaras sí a ella y creo que Alessia tiene ese perfil”, señaló el experto peruano Tonny Dueña en el canal de Youtube del periodista puertorriqueo John Alicea.

MIRA EL VIDEO Alessia Rovegno: Expertos la comparan con Lady Di

Anne Jakapong Jakrajutatip, dueña del Miss Universo, elogió a Alessia Rovegno y la llamó reina

A través de sus redes sociales, Anne Jakapong Jakrajutatip, dueña del Miss Universo, quedó impresionada con la belleza de Alessia Rovegno y reposteó los comentarios en los que elogiaban a nuestra Miss Perú.

“La reina llegó y se empieza a sentir Perú”, escribió la empresaria.

A estos halagos se sumaron los dichos por la actriz venezolana Gaby Espino, quien mostró su respaldo a nuestra representante. “¡Vas a ganar, eres la más bella!”, escribió en un comentario.

Cabe resaltar que hoy, 9 de enero, Jessica Newton viaja a Estados Unidos para acompañar a Alessia Rovegno en las competencias de traje típico, entrevistas, preliminar y al final.





VIDEO RECOMENDADO Las redes sociales se dividen entre quienes la aman o la odian o la señalan por sus ‘privilegios’ en el mundo del espectáculo. Ese mundo –y su familia– la ha preparado desde chica, en cuerpo y alma, para no rendirse. La modelo peruana de 24 años tiene claro su principal objetivo: hacer un buen papel en el Miss Universo y llevar lejos el nombre del Perú.

