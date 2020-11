Conforme a los criterios de Saber más

La industria de la moda, como tantas otras, ha sido gravemente afectada por la crisis global originada por el COVID-19. Grandes casas se vieron obligadas a cancelar todos los eventos que marcan tendencia y que rigen el calendario de este glamoroso sector. Nuestro país no fue ajeno a este impacto. Sin embargo, marcas y diseñadores locales se renovaron, se adaptaron a formatos digitales e identificaron oportunidades comerciales sin renunciar a su esencia, a su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente, el negocio justo y el bienestar social. Como prueba de ello, la Boutique Moda Perú, creada por la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú, ADMP, estrenará su segunda edición virtual este 28 de noviembre. Lleva por nombre “El alma de la tierra”.

José Clemente, diseñador y presidente de la ADMP, explica que esta organización se creó hace pocos años con el objetivo de preservar y rescatar la riqueza cultural y textil de nuestro país e impulsar este rubro. Cerca de 20 reconocidos diseñadores nacionales forman parte de esta alianza, cada uno de ellos ha aportado su particular visión de la moda y juntos han logrado construir, con bases sólidas, el sello Hecho en el Perú. Luego, con el apoyo de PromPerú, nació Boutique Moda Perú, como una plataforma de visibilidad y oportunidades comerciales. “La pandemia nos ha planteado varios desafíos. Las restricciones en el estilo de vida hicieron que las ventas se contrajeran, pero eso nos animó a dar otros pasos importantes. Nos forzó a migrar a un formato digital que nos ha sorprendido gratamente, pues no solo nos permite tener un mejor registro y contenido, sino también llegar a un amplio número de personas. No hacen falta invitaciones, no hay fronteras ni otro tipo de limitaciones, solo están las ganas de ver. Por otro lado, esta plataforma nos permite llegar a potenciales clientes y compradores peruanos e internacionales en cualquier momento”, afirma Clemente.

Alma en la tierra

Las tomas del desfile han sido grabadas en preciosas locaciones del valle de Pachacamac, en la casa Casa APU del arquitecto Enrique Leguía. “Pachacamac quiere decir ’alma de la tierra’ y tiene que ver con volver a los orígenes, al cuidado de la tierra en medio de un mundo que vive de prisa”, explica José Clemente. Participan, además de diseñadores y marcas nacionales, artesanos cusqueños cuyo trabajo ha sido curado, editado y puesto en escena a modo de desfile por PromPerú, bajo el nombre de PerúModa-Cusco.

Boutique Moda Perú Verano 2020-2021 será dividido en dos capítulos de 10 desfiles cada uno. El primero se estrenará el sábado 28 de noviembre a las 6 p. m. vía Movistar Plus. A las 7 p.m. se trasmitirá nuevamente en el canal YouTube de la ADMP. En este episodio se podrán apreciar las creaciones de Edward Venero, Ana María Guiulfo, el primer bloque de PerúModa-Cusco, Noe Bernacelli, Paola Gamero, Fátima Arrieta, Kero Desing, Sumy Kujon, Louis Pisconte y Sitka Semsch. El segundo capítulo se estrena el 5 de diciembre, en el mismo horario y a través de los mismos canales. Esta vez se apreciará el trabajo de Meche Correa, Fringe by Knit Couture, Ani Álvarez Calderón, Yirko Sivirich, Claudia Bertolero, Aguaclara, José Clemente & Titi Guiulfo, Roger Loayza, el segundo bloque de PerúModa-Cusco y Amaro Casanova.

