¿Qué canción le cantarías a Lima para animar su 487 aniversario? Les hicimos esta pregunta a los once músicos nominados en la categoría Disco del año de los Premios Luces 2021: Danitse, quien participa por su disco “AMA”; Renata Flores, por “Isqun”, Sofía Kourtesis por “Fresia Magdalena”, Tony Succar por “Live in Perú”, Gian Marco por “Mandarina”, La Lá por “Mito”, Susana Baca por “Palabras urgentes”, Jaze por “Personalidad 7″, Nicole Favre por “Y te lo digo yo”, la banda Los Outsaiders por “Tiempos de bronce”, y Scarlet D’Carpio por “Peru with an African Heart”. Esto fue lo que algunos de ellos nos respondieron:

Compuesta en 1983, justo después de la muerte de Chabuca Granda y en homenaje a ella, Tony Succar le cantaría a nuestra ciudad el tema “Chabuca limeña”: “Es una canción muy especial para mí. Es una composición de Manuel Alejandro. La letra es muy profunda. La cantó primero Raphael, después se adaptó mucho en el Perú. Un lindo tema”.

Danitse elige de Chabuca “María Landó”: “Es una de las pocas canciones que hablan de las mujeres trabajadoras, que salen adelante por sus propios medios, y que a veces sacrifican su vida. Y porque Lima es de donde vienen muchas personas de otras ciudades del Perú, a trabajar, a progresar, a tener éxito”.

¿Qué eligió Susana Baca? “Le cantaría ‘La flor de la canela’, porque le canta a una Lima mujer y airosa, que camina con su propio garbo; una Lima de paseos rítmicos y mestizos. Lima es también la flor de la canela”, nos dijo.

Sofía Kourtesis, artista peruana afincada en Europa, confiesa que una de sus canciones favoritas “y que siempre me hacen recordar a Lima” es “Panalivio”, de Susana Baca. “Es todo un clásico y me encanta”, afirma.

De su disco “Isqun”, Renata Flores elige “Francisca Pizarro”, “por ser alegre, porque nos hace entender la fusión que existe en la procedencia de limeños y peruanos, y nos hace reflexionar sobre nuestra identidad”.

Juan Carlos Calderón, de Los Outsaiders, habla por el resto de la banda y elige “Esta es tu verdad”, de su disco “Tiempos de bronce”. “Sentimos que Lima aprovecha solo un porcentaje de lo grande que podría ser, nos gustaría que eso cambie y ser parte activa de ese cambio. Tenemos una ciudad hermosa y llena de gente trabajadora que merece más oportunidades de las que se les presentan”.

La Lá, otra nominada a mejor disco del año, afirma que le es difícil pensar en una sola canción para una ciudad desarticulada como Lima. “Por eso terminé eligiendo la historia de Leonor, la picantera que describe, en su propio talento para la cocina, su personalidad confiada y orgullosa. Pensarnos así, desde ‘La picantera’ de Victoria Santa Cruz en la voz de Rosita Guzmán, aplaca muchos sinsabores”, destaca.

“A mi querida Lima, la gris, le cantaría ‘Candela’, una canción que escribí teniendo como inspiración ritmos y sonidos de mis raíces peruanas combinándolos con un poco del pop urbano. Obviamente, también le cantaría ‘La flor de la canela’, una canción que significa Perú”, lanza Nicole Favre.

Y Scarlet D’Carpio nos dice: “La canción que le dedicaría a Lima sería ‘Tu herencia (Xanahari)’ para todos los jóvenes peruanos que llevan en sus venas el gran legado que nuestros antepasados nos han heredado. Escribí esta canción para realzar toda la descendencia afro-andina que llevamos en nuestra música, cultura, nuestros rasgos, y en nuestra diversidad. Los peruanos somos únicos, complejos, diversos y versátiles gracias al mestizaje, y hay que celebrarlo”.

Finalmente, Jaze nos dice: “No sabría elegir una canción para dedicarle, pero sí puedo decir que lo que más me inspira y me gusta es que es un privilegio poder vivir tan cerca del mar. Siempre te saca una sonrisa. Si estás en un mal momento, vas y lo ves, y eso de alguna manera te transmite una energía. Eso es lo que más me gusta de Lima”.

Por encontrarse de viaje el cantautor Gian Marco, también nominado, no puso participar en este artículo.

Ilustración: Víctor Aguilar.

