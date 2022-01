Los Premios Luces 2021 reconocen la excelencia en cultura y entretenimiento, incluyendo al Artista revelación del año. En esta edición, hay cinco artistas que han logrado destacar y se disputan el premio otorgado por El Comercio.

En el 2021, varios artistas se han reinventado y han surgido también nuevos talentos nacionales. Conoce un poco más de los cinco nominados en los Premios Luces.

Dirk

El joven artista nacional Dirk inició el 2021 estrenando su canción “Clima Bipolar”, un latin pop rock que incorpora elementos e instrumentos musicales peruanos como el charango. El sencillo está inspirado en el clima desconcertante de Lima, llegándolo a comparar con el amor, que también es impredecible.

La fusión de ritmos es el sello característico de Dirk, quien en mayo lanzó “Dicen”, que incluye un giro inesperado de una balada al festejo, acompañado de una guitarra eléctrica. El artista cerró el año con “Vale la pena”, la balada que fusiona sus raíces peruanas del landó con el trap y el reguetón, con la finalidad de revalorizar su cultura.

Dirk durante la grabación de "Vale la pena". (Foto: Muriel Novoa)

Mimy Succar

La madre del músico Tony Succar, Mimy Tayrako, pospuso su sueño de ser cantante por muchos años para apoyar a sus hijos en cumplir los suyos. Pero luego de aplazar su proyecto, tuvo el apoyo de su hijo para lanzar “No me acostumbro”, el primer sencillo de su próximo disco.

“Estoy feliz, es la primera vez que estoy en este ambiente de la discografía y qué mejor que con Tony. El día que me invitaron a ‘La Voz Senior’ para sorprender a mi hijo, él se dio cuenta cómo era mi proyección con el público. Dijo: ‘Dios mío, mi mamá sí tiene talento’, y me propuso grabar una canción compuesta por uno de los mejores compositores de Miami, el gran Jorge Luis Piloto. Cuando la escuché, me encantó, al toque nos pusimos las pilas”, comentó Tayrako a El Comercio.

Mimy Succar también acaba de ser anunciada como una integrante del jurado de “Perú tiene talento”, el nuevo programa de Latina. Ella estará al lado de Ricardo Morán, Gianella Neyra y Renzo Schuller.

Este 2021, Mimy Tayrako lanzó “No me acostumbro”, el primer sencillo de su próximo disco. (Foto: Alessandro Currarino)

Nicole Favre

Si bien ya era conocida en el medio musical por canciones como “Candela”, Nicole Favre -a sus 23 años- ha logrado destacar en este 2021. Empezó firmando un contrato con la división mexicana de la disquera Universal, con la que se proyecta tener más exposición a nivel internacional.

Este año, Nicole inició estrenando “Alucinándote”, una canción en la que plasma el sentimiento de ver a esa persona especial con alguien más. Siguió estrenando el sencillo “Papacito”, una fusión de latin con R&B, que tuvo como protagonista del videoclip al bailarín y Tik Toker Samuel López.

A mediados del 2021 lanzó su disco debut “Y te lo digo yo” con el sello de Universal Music. “Queríamos que sea una completa carta de presentación, algo que diga: este es mi proyecto, este es mi sonido, esta soy yo, bienvenidos a mi mundo”, explicó la artista a este Diario. Un mes después, Nicole Favre tuvo la oportunidad de ser la encargada de abrir el concierto de Danna Paola en Ciudad de México.

Nicole Favre junto a Samuel López en la grabación del videoclip de “Papacito”. (Foto: Instagram)

Samanez

Llamado la nueva figura del pop, Samanez es un cantante de origen cusqueño que a sus 19 años lanzó su carrera como solista. Él inició el año estrenando “Ese verano”, que cuenta con la colaboración de Fabrizio Solari.

Para mayo lanzó “Tus ojitos”, con el cual se abrió un camino en el pop contemporáneo, pero se declaró fiel seguidor de los boleros. Durante el 2021, Samanez estaba trabajando en su álbum debut, que se llamaría “Canciones de un instante”, con el cual se quiere presentar ante el mundo.

Sofía Kourtesis

Con una interesante propuesta electrónica, Sofía Kourtesis se presenta ante la escena local. La artista peruana, que vive en Alemania, inició el año lanzando su EP “Fresia Magdalena” para el 19 de marzo.

Sofía también se desempeña como DJ y productora; además de deslumbrar con sus interesantes composiciones. Uno de sus sencillos de este año fue “La Perla”, que reúne ‘beats’ bailables y emociona al público porque es su forma de honrar a su padre fallecido.

“Mi forma habitual de hacer música es poner a las máquinas a hablar por mí. Porque son temas para poder tocar en grandes festivales. Pero en este caso quise mostrar mis partes más vulnerables, una necesidad de ser más humana”, dijo a El Comercio.

(Foto: José Rojas Bashe)

