La clásica rivalidad entre los Rolling Stones y los Beatles se ha visto reavivada recientemente en el intercambio indirecto - y bastante cortés- de palabras entre Mick Jagger y Paul McCartney sobre cuál era la mejor banda.

Todo comenzó cuando Paul McCartney se presentó (vía telefónica) a "The Howard Stern Show" el pasado 14 de abril, ocasión donde el epónimo conductor del programa incitó la discusión afirmando la supremacía de la banda de Liverpool.

“Sabes, tendrás que convenserme para que esté de acuerdo contigo”, dijo Paul Mc Cartney según la publicación Rolling Stone. “Ellos (los Rolling Stones) tienen su raíces en el blues. Cuando escribe algo, tiene que ver con el blues. Nosotros (los Beatles) teníamos algunas influencias más... Hay bastantes diferencias y, si bien amo a los Stones, estoy de acuerdo contigo. Los Beatles fueron mejores”.

La afirmación no pudo quedar sin respuesta, y esta apareció días después cuando Jagger y Keith Richards fueron invitados al show de Apple Music conducido por Zane Lowe.

“Él es tan gracioso”, dijo Mick Jagger al ser preguntado sobre las declaraciones de McCartney. “Es un encanto. Obviamente no hay competencia”.

El legendario músico señaló las diferencias entre sus agrupaciones. “Los Rolling Stones era una banda de grandes conciertos y en otras décadas y otras áreas, mientras que los Beatles ni siquiera hicieron una gira de grandes conciertos, uno en Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. (...) La banda se separó antes del comienzo de ese negocio, del negocio de salir de gira de verdad”.

“Empezamos a hacer conciertos en estadios en los 70 y todavía los hacemos ahora”, agregó. “Esa es la verdadera gran diferencia entre ambas bandas: una todavía es increíblemente afortunada de todavía tocar en estadios, la otra ya no existe.”

La continua presencia de los Rolling Stones es indudable, y a pesar que la pandemia global por el nuevo coronavirus COVID-19 ha detenido el negocio de los conciertos, la banda inglesa recientemente participó en el espectáculo virtual One World: Together at Home a favor de la lucha el virus. Paul McCartney también fue una estrella en aquella velada, aunque en solitario.

