Días antes de soplar las velas de sus 25 años en medio de un mundo revuelto, Danna Paola se adentra nuevamente a la creación musical, aunque esta vez desde casa. La cuarentena por el coronavirus no solo le ha servido de inspiración para sus últimos sencillos “Contigo” y “Sola”, cuyos videoclips fueron grabados únicamente con un celular; sino también para colaborar con campañas contra la emergencia sanitaria, como la de recaudar fondos para sanitizar diversos espacios en México y acabar con los virus, bacterías y agentes patógenos expuestos.

Aunque suenen contradictorias al inicio, “Contigo” y “Sola” surgen en diferentes momentos de la cantante mexicana durante el aislamiento social. Mientras que la primera refleja el nuevo estilo de vida de las parejas durante la cuarentena, la segunda canción cuenta su experiencia personal en febrero pasado que luego reescribió como respuesta a los actuales rumores que la relacionan sentimentalmente a otros artistas del género. En conversación con El Comercio, Danna Paola responde a estos rumores, se solidariza con las protestas en Estados Unidos y México, y anticipa la llegada de un nuevo disco.

Eres de llevar las riendas de tu carrera y en los créditos del videoclip “Sola” vemos que también lo dirigiste. ¿Cómo te va con este trabajo de elegir tus propias imágenes?

Creo que nos fue muy bien. Mi mánager y yo nos dimos a la tarea de ser creativos; creo que es algo en lo que nos identificamos, nos conocemos muchos años y somos dos personas muy centradas en lo que queremos. No había cómo hacer un videoclip y, a la par, Charlie Nelson ─director de Sodio─ nos dio unos tips de principiante y así estuvimos. Fue una experiencia muy divertida y difícil, pero también nos ayudó mucho la calidad del teléfono, porque grababa en 8K y todas las tomas eran impecables; aunque también jodí un estabilizador porque lo metí a la piscina y no era contraagua (risas). Me enamoré de ser directora, aunque siempre estoy involucrada en la parte creativa como productora creativa. Es algo que estoy disfrutando mucho.

Tal y como sucedió con “Mala fama”, “Sola” surge como respuesta a lo que se dice de ti fuera de tu carrera; pero, ¿qué generan en ti realmente este tipo de rumores?

Yo no tenía planeado sacar esta canción, es algo que fue sucediendo sobre la marcha. Creo que dejé muy clara las cosas. Yo no me meto en las guerras de nadie. Me dedico en esta industria a trabajar, a compartir mi música. Si tengo una relación o no con alguien de mi trabajo son nuestras cosas. Hay que respetar que muchas personas están pasando por malos momentos en sus relaciones en esta cuarentena, estamos pasando malos momentos. Respetemos ambas partes. No está ‘guay’ que se inventen cosas, pero yo siempre tengo mala fama y, ahora con esta canción, queda más que claro que estoy solísima.

Eres una mujer que prefiere salir al frente a responder, ya sea con la prensa o a través de tu música. ¿Te sientes presionada a hacerlo y que se lo debes a tus fans?

No me siento presionada, porque no tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada, sino más bien de mi música y mi trabajo. Pero sí que se inventen algo que no está cool, porque no es verdad, porque estoy compartiendo algo que es a raíz de trabajo con un artista, es como duh. Las redes sociales son muy tóxicas; hay que utilizarlas para bien, para movimientos que funcionen. En este caso, estoy muy involucrada en lo que se pueda para ayudar con la pandemia; con el movimiento del Blackout Tuesday que acaba de pasar en Estados Unidos; tengo un proyecto importante para el mes del Pride; se viene mi cumpleaños para compartirlo con mis fans. De alguna manera, trato de que todo lo que se hable de mí, me critiquen o no, me de igual. El mundo está como está, seamos conscientes de cómo están sucediendo las cosas, en lugar de solamente inventar y criticar. Hay que tomarnos la vida un poco más light; y los problemas del mundo, serios. Soy una figura pública y estoy expuesta a todas estas cosas, pero ya estoy acostumbrada; entonces no pasa nada.

Parte de ser honesta con tus seguidores ha sido tus mensajes de respaldo a los casos de George Floyd y de Giovanni López. ¿Cómo empatizaste con ambas tragedias?

Me duele mucho mi país. Me duele mucho las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo por el gobierno. No me gusta meterme en política, porque la verdad es algo que nunca me ha gustado; pero me siento orgullosa del país y de las personas que hacen que el país despierte. Veo que son muchas de mi generación y son los más jóvenes los que tratan de hacer ruido, de salir a las calles, protestar. Me uno a estas propuestas en la manera en la que puedo y como puedo. Es una impotencia muy grande en cuanto a mi país y el mundo. Es como querer tener una varita mágica, cerrar los ojos y que todo esté bien; pero sino empieza desde aquí, desde el movimiento de uno como ser humano... ¡Se nos está acabando el mundo y lo sabemos!

Con esta nueva coyuntura, los conciertos y los programas de televisión todavía están lejos; pero para tu regreso, ¿te ves más cerca del escenario o del set de grabación?

Con cualquiera que venga primero, yo quiero trabajar (risas). Teníamos una gira súper cool, íbamos a ir a Perú, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, España. Por supuesto que para mí estar arriba de un escenario y tener esa energía es algo que anhelo y extraño mucho. El otro día salí al supermercado y había tráfico, y yo decía “me siento feliz de que haya tráfico”. ¡Imagínate eso!, porque aquí en México el tráfico es fatal (risas). Pero ambos mundos los echo de menos. Estuve rodando dos años seguidos “Élite” y haré lo que venga primero. No dejamos de trabajar e intentamos hacer todo el contenido que se pueda. Me encantaría volver a los escenarios cuando todo esté bien y podamos estar sanos y salvos.

Muchos artistas han lanzado o tienen planeado lanzar nuevos discos. Tengo entendido que tú también, ¿qué veremos después de “Sie7e”?

Una etapa distinta. Después del primer álbum, que lo veo como mi primer bebé, viene una evolución. Hay muchas cosas distintas. Estoy tratando de probar colaboraciones con Nika; con Sebastián Yatra; con Lali estamos planeando algo y sería increíble; con Lola Índigo y con Denise Rosenthal en España. Vienen muchas cosas que no descarto que va a ser un disco diferente y con diferentes tintes, pero muy emocional. Estoy componiendo muchas canciones en esta cuarentena, así que estamos yendo a pasos agigantados y esperemos que se lance lo más pronto posible. Ojalá sea este año, yo creo que sí.

