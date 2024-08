Considerada como una de las bandas más destacadas y prometedoras del panorama nacional reciente, la agrupación peruana Solenoide acaba de lanzar el tema “Diamante Azul”, canción producida por Mario Silvania y mezclada por Simon Scott, miembro de la emblemática banda británica Slowdive.

En el sencillo que llega a través del sello Catenaria Discos, Solenoide apuesta por las melodías suaves, buscando crear paisajes etéreos y atmósferas sonoras entre guitarras y sintetizadores. La voz de Laura Rosales ofrece calma y reflexión, dejando de lado, al menos en este caso, el ruido y la distorsión de sus canciones anteriores, pero mostrando mayor solidez musical.

En esta nueva etapa, la banda integrada por Laura Rosales, Héctor Espinoza, Renzo López, Óscar Chávez y Óscar Contreras se mantiene fiel a su visión de mezclar rock con literatura. Toman como referencias musicales a artistas como LSD and the Search of God, DIIV, Philip Glass, Lush, entre otros. Por el lado literario, destacan los guiños a los escritores peruanos Jorge Eduardo Eielson y Daniel Alarcón, así como a la considerada reina de la ciencia ficción Ursula K. Leguin.

El reconocido músico y productor peruano Mario Silvania, permanece como paladín y guía de la banda, que confiando una vez más en él, interviene como productor de “Diamante azul”. La grabación y mezcla estuvo a cargo de Juancho Esquivel y se suma al equipo Simon Scott, baterista de la reconocida banda Slowdive, como ingeniero de masterización.

Solenoide sorprendió a la crítica especializada con el lanzamiento de su primer EP “Casa de Islandia”, en mayo del 2023. Su nuevo álbum será lanzado este año, en fecha aún sin confirmar.