A sus 27 años, Greeicy Rendón está convencida que su lugar en el mundo es el escenario. Su paso por el reality de talentos infantil “Factor Xs” en el 2007 le dio el impulso que necesitaba para iniciar su carrera a corta edad. Contrario a lo que sucede con la mayoría de artistas, la cantante colombiana llegó a las telenovelas antes que a la música; y después de consolidarse como una actriz de renombre en su tierra, la caleña se animó a iniciar su camino como solista en 2017. Desde entonces, nos ofrece un atractivo repertorio que combina el pop y la música latina.

Mientras prepara el lanzamiento de su segundo álbum, Greeicy hace un repaso a su corta pero fructífera carrera; en la que destacan sus nominaciones a los Latin Grammy y Premios Juventud en el 2019 y sus diversas colaboraciones con artistas de renombre como Juanes, David Bisbal, Luciano Pereyra, Anitta, entre otros. En entrevista con El Comercio, la joven intérprete nos habla de sus recientes sencillos, la nueva producción que alista, su imagen como artista y el equilibrio que mantiene entre el trabajo y su vida personal.

“Los consejos” es un tema de desamor, algo que estás muy lejos de pasar en tu vida personal. ¿Cómo haces para conectarte con una letra que no se acerca a tu realidad?

Hay canciones que tienen una magia muy especial y siento que “Los besos” y “Los consejos” la tienen. La gente las escuchaba y me decía: “Greeicy, yo no tengo una pareja ni estoy viviendo el amor como tal, pero esa canción me hace sentir como si estuviera enamorada”. A pesar que “Los consejos” tienen una letra muy dolida, tiene una esperanza muy bonita en medio de tanto dolor porque creo que de los errores aprendemos y, cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes. Es una canción que está muy alejada de mi realidad, es cierto, pero cada vez que la canto siento que estoy despechada. Además, ¡qué bonito poder interpretar una canción para toda esa gente que necesita escucharla!

En las redes sociales, hemos visto que eres una bailarina nata, y curiosamente, las canciones más populares de tu repertorio son las bailables como las bachatas. ¿Sientes una conexión especial con este género?

Sí, yo vivo la música de muchas maneras; amo interpretarla, cantarla y bailarla. Siento que esta es una época en la que he encontrado la manera de mezclar todo lo que me gusta de la música. Yo crecí escuchando baladas, pero amo bailar, el ritmo latino; y siento que en esta nueva época de mi vida y de mi carrera he encontrado la manera de mezclar eso, haciéndome sentir yo. Ha sido una época de encontrarme, de conocerme mucho más y de saber de qué manera expresar lo que soy.

Has empezado en este mundo desde muy pequeña, ya sea por la actuación o la música. ¿Qué o quiénes han sido tu “cable a tierra”?

Mi familia y mi pareja. Mi madre siempre me ha dicho y, sobre todo cuando empezaron a pasar cosas lindas, “mantén los pies sobre la tierra”. Es una frase muy cliché, pero vale la pena que te lo recuerden porque eso hace que no me olvide de dónde vengo y de todo lo que mi familia ha hecho, de todo el camino que he recorrido para llegar hasta aquí. Otro consejo que mi mamá me dio fue hace dos años en mi cumpleaños y lo escribió en un espejo que teníamos como parte de la celebración. Y me da mucha nostalgia porque ella nunca me había dado ese consejo en palabras, pero siempre me lo había demostrado con su actitud. Lo que escribió decía: “Que seas muy feliz, con mucho, con poco o con nada”.

En el camino que has recorrido no solo hemos sido testigos de tu talento, sino de la imagen de mujer “sexy” o “atractiva” que muchas chicas podrían aspirar a ser. ¿Sientes que debes mantener esta imagen para tu público?

No, realmente. La gente dice “Greeicy es bellísima” y obviamente no te puedo decir que no es lindo escucharlo porque se siente bien, pero me parece más una responsabilidad porque, a la hora de hablar de belleza, es muy difícil. La belleza para la gente es muchas veces física, pero para mí ese es un complemento que no suma ni resta, porque la belleza es una cosa que uno siente. Uno mismo se encarga de cómo quiere que la gente lo vea. Ves mucha gente muy bella por fuera, pero si por dentro no están bellos, esa belleza pasa a un segundo plano y termina siendo nada; en cambio, cuando encuentras personas que por dentro son bellísimas y así se muestran y comportan, la belleza pasa a otro nivel.

Te pregunto sobre la imagen como mujer porque también proyectas una imagen de pareja y, a pesar de tener una relación muy querida por el público, tanto Mike Bahía como tú brillan con luz propia. ¿Qué tan importante es para ti mantener esa individualidad en la pareja?

Es vital. Cuando uno es leal a sus sueños y a sus pasiones, le da la oportunidad al otro a que te disfrute, te admire, te apoye. El compañero es un apoyo, un equipo, es con quien contás y te apoyás cuando necesitás. Es muy lindo ver a la otra persona crecer, soñar, equivocarse, aprender; eso te motiva. Siento que (con Mike) estamos compartiendo una vida, juntos como equipo, pero cada uno tiene un ser, un alma, un sueño, una vida. Es bonito conservar esa individualidad a pesar de que somos un equipo, porque así nos admiramos constantemente.

Parte de esta individualidad es el trabajo que estás haciendo para tu segundo disco en camino. Cuando lo escuchemos, ¿qué nos hará sentir?

Muchos sentimientos. Este disco ha sido para encontrarme, conocerme y entender de qué manera quiero expresar lo que soy. Estoy encontrando esa manera perfecta de combinar las letras bonitas con el lado latino. Es un disco que tiene mucho ritmo, pero mucho sentimiento también. Hay letras muy especiales, pero el mensaje principal es que todo lo que vivimos en la vida es especial y vale la pena, independientemente si es bueno o malo.

¿El disco contará con colaboraciones especiales o alguna con Mike?

La canción con la que cierra el disco es muy especial, nace de mi corazón de la nada. Estaba mi guitarrista tocando y empiezo a imaginarme la letra, porque una fan me escribió un mensaje muy especial, muy sentido, muy dolido donde decía que mi música la sanaba. Ella estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, pero, cada vez que escuchaba mis canciones, se sanaba. Y mientras que creaba la letra, le dije a Mike: “Ayúdame a hacerle un coro”; cuando lo hizo, le pregunté: “Y, ¿por qué no la cantás vos?”. La canción se llama “Atentamente amor” y es la que cierra el disco; es preciosa. Estamos pensando en otros artistas, pero no ha sucedido, no es una realidad. Vamos a ver si se logra en este disco, pero Mike… fijo, está en “Atentamente amor”.

