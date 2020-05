Probablemente, Greeicy Rendón irrumpió en el panorama musical de muchos con la pegajosa canción “Amantes” (tema que canta junto a Mike Bahía), en el 2017. En ese entonces, aquel estribillo era repetido una y otra vez por las radios locales y se volvió en un éxito infaltable de todas las fiestas. Tarde o temprano, todos se sabían al menos una parte de la canción, y los que decían que no, tal vez la tenían escondida como guilty pleasure.

Sin embargo, la verdad está en que la carrera artística de Greeicy Rendón despegó casi una década atrás, cuando apareció en televisión colombiana durante el reality show Factor X. Aunque no ganó, esto le abrió las puertas del mundo de la actuación, rubro en el cual brillaría con participaciones en novelas como “La Prepago” (2013) y series como “Chica Vampiro” (2013), del gigante Nickelodeon, siendo este último el marco que le daría popularidad internacional, en países como Italia, Francia y Holanda.

En el 2017, la caleña empezaría a conquistar la industria musical, de la mano de Universal Music, con canciones como ‘Error’ y ‘Brindemos’. Aunque la aceptación fue buena, el boom llegaría con la ya mencionada ‘Amantes’, que al día cuenta con más de 530 millones de vistas en Youtube.

Hasta hoy, Greeicy ha sumado a su carrera con hits como ‘Más Fuerte’, ‘A Mí No’ y ‘Aguardiante’; colaborando también con figuras reconocidas en el panorama musical como Juanes (‘Minifalda’), David Bisbal (‘Perdón’), Gusi (‘Locos Dementes’) y Nacho (‘Destino’). Asimismo, destacan también las canciones que interpreta al lado de su novio Mike Bahía, como el romántico ‘Esta Noche’ y la dulce letra de ‘Si Tu Amor No Vuelve’.

Inspirada por ese amor de más de nueve años con el cantante –que inició como jugando en un bar de Bogotá – Greeicy Rendón ha configurado el álbum “La Carta”, que contiene canciones dedicadas a él y relata también distintos momentos en su relación.

Este disco está 100% inspirado en tu relación con Mike. ¿Cómo te sientes al saber que dentro de poco lo presentarás al mundo?

Me siento muy feliz. Nunca había tenido una experiencia de grabar tantas canciones, de conocer todo lo que hay detrás de un disco, de conocer la cantidad de gente y grupo humano que trabaja detrás de un mismo propósito. Con él, evolucioné y aprendí un montón de cosas. Este disco tiene emociones más reales de Greeicy, se vienen letras muy especiales, que dejarán diferentes sensaciones y mensajes.

Este disco será muy especial. ¡Tienes una relación de más de nueve años con Mike!

¡Si! De hecho, hay una canción que hice con otro escritor (Andy Clay) hace mucho tiempo, más o menos tres años, y que nació cuando les estaba contando como había empezado mi relación con Mike. Hablamos de cómo había sido conocerlo, todas esas emociones. Obviamente la había olvidado… pero, hace un mes, la volví a escuchar y dije ¡wow, soy demasiado cursi!, así que la incluiremos. Eso es lo que tiene el disco, tiene ese lado muy de Greeicy, tiene canciones muy especiales para Mike, y también otras que hablan de ese tipo de vivencias que uno tiene en la vida, no solamente en el amor, sino en diferentes ámbitos.

¿Y cómo se siente Mike al ser la fuente de inspiración para este disco?

Mike está feliz. Yo creo que Mike siempre ha hecho parte y eso lo sabe. Él ha hecho parte de todo mi proceso musical, revisa conmigo cada canción, cada detalle. Él es parte de mi vida, es algo que es inevitable. Vivimos juntos, tenemos una relación de nueve años, somos un equipo.

¿Cuál crees que es el ‘secreto’ detrás de una relación tan duradera como la de ustedes?

Es una pregunta muy difícil porque creo que el amor no tiene una regla ni forma exacta. Cada quien encuentra una manera diferente de fluir en el amor, porque todos somos diferentes, no todo el mundo vive el amor de la misma manera. Primero, hay que esperar que la vida te dé a esa persona. Esa persona va a llegar de manera natural, no es que se busque. Además, cuando el amor es real, fluye. A pesar de los problemas y las diferencias. Luego, creo que es importante ser consciente de que todos somos un mundo completamente diferente, y eso hace que uno respete un poquito más la forma de pensar del otro. Eso no significa que no hayan desacuerdos, los habrán, pero ambos darán su opinión y tendrán su final. Al amor verdadero no lo afectan las condiciones, la distancia y más. El amor fluye, como el agua.

En el video de “Los Besos”, mostraste un lado más íntimo de Greeicy, compartiste un poco más de tu relación e incluso de tu hogar…

Mientras estemos en casa, les entregaré lo más real de mí. Mientras estemos aquí y tenga la posibilidad de hacer un video, obviamente tocará ingeniármelas, para que tenga un toque diferente. “Los Besos”, fue un video genuino y real, les compartí un poco lo que es mi casa, mi relación. Tenemos planes de crear algo más creativo en la casa, así que espero poder regalarles lo más bonito que podamos sacar por estos días de cuarentena, y espero que les guste (risas).

¿Estás tomando este tiempo de cuarentena para descubrir nuevas cosas en el rubro musical?

Estos días de tantas emociones, de tantos sentimientos, se prestan mucho para crear, para escribir, para entregarle a la gente otro tipo de cosas, así que lo hemos aprovechado al máximo para eso, y también para evolucionar mucho a nivel de producción, porque el hecho de no poder salir de casa te obliga a descubrir una nueva manera de grabarte, de grabar las voces, de crear. Uno está acostumbrado a estar siempre viajando, cuando vamos a crear, usualmente viajamos a otros países, a trabajar con diferentes productores, con diferentes escritores. Así que estos días en casa nos han obligado a evolucionar, a aprender a hacer cosas nuevas.

Durante esta cuarentena, y además de compartir tus novedades en la industria, también te has dado el tiempo de compartir cosas más personales con tus seguidores en redes sociales, contestarles comentarios o compartir iniciativas que ayuden a las personas más vulnerables… ¿Consideras que es importante que los artistas como tú practiquen este tipo de acciones?

Estoy muy agradecida y me siento muy afortunada porque en casa estamos bien, porque mi familia está bien, porque tenemos salud, porque tenemos un espacio donde estar. Porque, de alguna u otra manera -y a pesar de que también tenemos incertidumbre, miedo y una parte económica muy afectada- tenemos la posibilidad de esperar en casa un poquito más. Sin embargo, eso no nos hace ciegos de lo que pasa afuera, de la situación que viven otras personas. Yo creo que por estos días hay que trabajar en equipo. Los que tenemos la posibilidad de ayudar (y cada quien sabe de qué manera puede ayudar o en qué cantidad) debemos hacerlo. Nosotros nos hemos tomado un tiempo para pensar en qué lugares vamos a ayudar, aunque sea solo un granito de arena, porque realmente lograr mejorar todo el panorama que hay afuera es muy complicado. Por eso depende de todos, de aquellos que somos más fuertes y que tenemos más posibilidades, de todos los que podamos apoyar.

Finalmente, ¿Qué más podemos esperar de “La Carta”?

En este álbum se van a encontrar con mucho ritmo, creo que muchos saben que amo el baile. Esta vez decidí ser leal a lo que es Greeicy como música, a mi formación musical. Yo crecí escuchando y cantando baladas, melodías y letras muy bonitas. Pero también soy muy apasionada del baile, así que esa es la combinación que he tratado de encontrar en cada canción, que tenga una base rítmica que te genere muchas ganas de bailar y que además tenga una letra especial, independientemente de si es amor u otro tema. En este disco, las canciones están mucho más conectadas con lo que es Greeicy, en todo sentido.

