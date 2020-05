¿Quién no recuerda la frase ‘Maldita lisiada’? dicha por la malvada Soraya de la telenovela ‘María la del barrio’. Esta producción grabada en 1995 lanzó al estrellato a la actriz mexicana Itatí Cantoral, quien dio vida a una de las villanas más famosas de la televisión.

En ese momento, Itatí era una joven que se abría en el mundo de la actuación, pero hoy es una actriz consagrada, admirada y querida por la larga trayectoria que ha ido forjando con los años.

Itatí Cantoral lleva en la sangre el arte, su padre es el famoso cantante y compositor de celebres temas como ‘El reloj’, ‘La barca’, ‘El triste’, entre otros. Sin duda una persona que marcó la vida de la actriz y a la que amó profundamente.

Este 13 de mayo Itatí cumple 45 años y quisimos recordar sus éxitos, escándalos y, por supuesto, cómo llegó a su vida el papel de Soraya.

“Me hacen unas pruebas, pero como para la protagonista. Me pusieron una peluca negra, súper larga”, recordó en una entrevista televisiva.

“Toda una producción, todo un foro me hacía pruebas, me cambiaban de vestidos, y no sé cuánto, me ensuciaban más, me decían ‘enseña los dientes de arriba, los de abajo’”, dijo. Al final le confirmaron que ella sería la villana y no la protagonista. Thalía fue la elegida como ‘María la del barrio’.

“Fue el minuto que cambió mi destino ese personaje con Maldita Lisiada. Yo era inexperta, estaba empezando mi carrera y el personaje se robó la novela”, contó.

Sobre los memes que inundan las redes sociales inspirados en Soraya Montenegro, la actriz los ha tomado con gracia. “Pregunté a mis hijos si eran burlas o bullying, pero me explicaron (sobre los memes) y quedé contenta. Soy la reina de los memes en español y hasta en inglés”.

De eso, ya han pasado 25 años, en los que Itatí ha seguido creciendo en su carrera en grandes producciones como ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Amores con trampa’, ‘Sin pecado concebido’, y las más recientes en las series de ‘José José’ y ‘Silvia, frente a ti’, en esta última encarnó a Silvia Pinal. En el 2016, hizo una participación especial como ‘Soraya Montenegro’ para la una promoción de la serie ‘Orange is the New Black’.

La vida profesional de Itatí ha estado llena de éxitos, sin embargo, en lo personal la polémica siempre ha estado del lado de la artista. En 1999 se casó con el actor Eduardo Santamarina y tuvieron a los gemelos: José Eduardo y Roberto. A los tres años se divorciaron, se dice porque Santamarina le fue infiel con otra actriz. Su última hija se llama María Itatí y la tuvo con el productor colombiano Carlos Alberto Cruz, con quien se casó por segunda vez. Su relación duró doce años.

Además, hace algunos años difundieron un video donde se le ve totalmente ebria y diciendo que Lucía Méndez y Yuri son drogadictas. Por esta y otras razones a la artista constantemente se le ha acusado de tener problemas con el alcohol.

Itatí Cantoral se pronuncia sobre la violencia de género

