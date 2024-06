La relación entre la moda y el fútbol es innegable. Hace años que la ropa deportiva dejó de ser una sección secundaria en las grandes tiendas de ropa, para convertirse en una fuerza de venta a tener en cuenta. Lo que alguna vez fue exclusivamente una ropa destinada a los aficionados y seguidores de equipos específicos, ha evolucionado hacia un símbolo de estilo urbano. Y ni hablar de los contratos millonarios entre las marcas lujosas y los torneos de fútbol que se dan cada año. En el año 2021, la firma Dior estuvo detrás de la creación de los uniformes de vestir para el Paris Saint Germain y Loro Piana hizo lo propio con la Juventus. Al año siguiente, Fendi diseñó una colección para el Roma; y para la temporada 2022/2023 la firma Off-White™ y el AC Milan lanzaron una colaboración. Incluso, las camisetas de fútbol son cada vez más diseñadas por estilistas en colaboración con las casas de moda más prestigiosas, como Giorgio Armani para la selección italiana. Esta íntima unión entre la moda y el fútbol vuelve a ser de interés, con el inicio de la EuroCopa y la Copa América .

El torneo más importante del continente pone a la selección peruana en la mira de todos los fanáticos que sueñan con verla triunfar. Y con ello, lucir sus colores. En ese sentido, la tendencia del Blockcore cobra más fuerza que nunca. Se trata de una corriente estilística que coloca a la camiseta de fútbol como la protagonista de cualquier tenida. Ya sea para ir a una reunión de día o una fiesta de noche, el Blockcore busca combinar las camisetas de fútbol con piezas básicas del armario para crear looks deportivos pero ponibles más allá de un estadio de fútbol. Convertir a la camiseta de fútbol en el “fashion ítem” de un look, ese es el objetivo.

Combina la camiseta de fútbol con una falda para crear un look con contraste. (Foto: Redes Sociales/ Pinterest).

Desde la creación del término por el TikToker inglés Brandon Huntley, la tendencia se ha vuelto viral en redes sociales. La palabra hace referencia a la jerga callejera inglesa, bloke, que significa hombre o compañero. Como su nombre lo deja entrever, sugiere que es una tendencia perteneciente a un universo tradicionalmente más masculino que femenino, al tratarse de camisetas de fútbol. Sin embargo, el Blockcore es un boom en redes sociales para todo quien quiera probarlo.

Lo interesante de esta tendencia es su versatilidad. Las camisetas de fútbol se han convertido en piezas clave para crear looks casuales pero sofisticados, combinadas con jeans, pantalones cortos o incluso faldas, adaptándose tanto a hombres como a mujeres. Algunos adeptos las utilizan como capas sobre camisetas básicas o debajo de chaquetas para añadir un toque de color y dinamismo a sus conjuntos.

Para armar un look siguiendo esta tendencia, solo hace falta contar con dos piezas: una camiseta de fútbol y un par de zapatillas. De preferencia, muchos llevan la de su equipo favorito en cualquiera de sus versiones. Las favoritas son aquellas vintage, de los años 80 o 90. Aunque también cuentan las modernas, que se suelen caracterizar por ser más coloridas y con diseños más atrevidos. La segunda pieza, es la zapatilla correcta. Las favoritas para armar un look Blockcore son las Adidas zamba o gazelle, que nacieron específicamente para el mundo futbolístico y luego se convirtieron en un básico de armario para las más fashionistas.

Bella Hadid luciendo un look Blockcore en las calles de Nueva York. (Foto: Redes Sociales/ Pinterest).

En cuanto al resto de look, se deja a la creatividad. Se puede combinar con un denim ancho y una cazadora de cuero para un look oversized. Por el contrario, con una legging ceñida al cuerpo y unas medias altas se crea una tenida athleisure por definición. Inspirarse de las expertas es una buena forma de no fallar en el intento de llevar un look Blockcore. Bella Hadid es una de las celebridades que más usa esta tendencia. La lleva con pantalones, shorts o incluso faldas y vestidos haciendo un guiño al blokettecore, una micro tendencia que ha surgido en el último año.

Esta corriente mantiene el foco en la camiseta de fútbol pero la combina con prendas estrictamente del armario femenino, como faldas o vestidos. Incluso, se usan muchos accesorios híper femeninos como carteras, correas o botas; para crear un contraste interesante en la elaboración del look.

Las camisetas de fútbol y las zapatillas Adidas Samba se han convertido en las favoritas para crear looks de esta tendencia. (Foto: Redes Sociales/ Pinterest).