La moda es un ciclo eterno, donde lo que alguna vez fue tendencia siempre encuentra su camino de regreso. El pasado se convierte en una fuente inagotable de inspiración para los diseñadores, quienes reinventan estilos y prendas con una visión fresca, dando vida a nuevas estéticas cada temporada. Con el 2025 a la vuelta de la esquina, ya despuntan los favoritos que prometen adueñarse de tu armario. Las pasarelas de las grandes capitales de la moda —Milán, París, Londres y Nueva York— han marcado el rumbo de lo que dominará las vitrinas en el próximo año.

El volumen se posiciona como una de las tendencias clave del momento. Las minifaldas bubble, con su forma abullonada y lúdica, se han convertido en las favoritas de las generaciones más jóvenes. Este estilo también destaca en las mangas de blusas y vestidos, creando looks llamativos que roban protagonismo en cualquier ocasión. Además, la estética Boudoi r promete ser un referente del próximo año, especialmente en la temporada de verano. Este estilo, inspirado en la sensualidad y elegancia de los espacios íntimos, se reflejará en piezas como faldas y bodys lenceros.

En esta guía, compartimos cinco de las tendencias que más se verán el próximo año y que puedes incorporar en tus looks de Navidad y fin de año. Toma nota.

Código fluido

El romanticismo se posicionará como el estilo más codiciado del 2025, con telas y texturas fluidas que dominarán la próxima temporada. Materiales como la seda, la gasa y el chifón serán protagonistas, aportando un aire etéreo y delicado a los diseños. Los vestidos serán las piezas clave: voluminosos y con caídas espectaculares, perfectos para ocasiones especiales como cenas románticas o celebraciones navideñas.

Para las fiestas, se recomienda optar por un vestido con caída especialmente de tonos acorde neutros como el blanco, champagne o plateado. Un look ideal para las más románticas.

Alberta Ferreti Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Volumen por doquier

Este verano, el foco estará en las piezas con volumen . Las faldas bubble llevan unos meses siendo las favoritas y así seguirán el próximo año, sobre todo durante la temporada de Verano-Primavera 2025. Estas faldas se caracterizan por llevar mucho volumen y un diseño arrugado en su caída. Las mini faldas serán las preferidas, pero los tamaños irán desde la más pequeña hasta la larga, pasando por la midi como lo mostraron las pasarelas de moda en Europa.

El volumen también se verá en prendas superiores como las blusas o camisas con mangas abullonadas. Las mangas globo nos remontan a la época del romanticismo, pero esta vez llegan con un giro inesperado: no las veremos únicamente en vestidos o blusas, también en enterizos o sobretodos. La firma Carolina Herrera lo llevo al estilo tropical chic en su colección Spring 2025, presentada en México.

Los looks con mini faldas globo o vestidos de falda voluminosa serán ideales para estas fiestas navideñas, sobre todo en tonalidades como el negro o rojo, para un toque de color. Por otro lado, una blusa fluida de seda con mangas voluminosas y un palazo podrían ser la combinación perfecta para quienes busquen una opción más cómoda.

Carolina Herrera Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Chloé Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Estética Boudoir

La estética Boudoir es un estilo íntimo, elegante y sensual. Este término proviene del francés y hace referencia a una pequeña habitación privada o tocador donde las mujeres solían arreglarse y relajarse. El boudoir se inspira en esta idea de privacidad y sofisticación, creando un ambiente acogedor y glamoroso.

Esta temporada, esta estética arrasará con el armario de quienes busquen crear look femeninos y sensuales. La lencería cobrará protagonismo en piezas como bodys y blusas, así como vestidos y faldas. Varios diseñadores han optado por looks de encaje para sus colecciones de Primavera Verano, dejando claro que será una de las texturas favoritas de esta temporada.

Para recrear looks con esta tendencia, se recomienda elegir solo una pieza para no recargar. Un look protagonista puede lograrse con una blusa de encaje y un palazo o falda de satín en la parte inferior.

Gucci Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Balenciaga Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Larga vida a la transparencia

Los looks transparentes son una tendencia que temporada tras temporada regresa con un pequeño giro. Detalles transparentes o looks totalmente cristalinos se han convertido en una constante en la moda. Incluso, para el día a día. Para eventos especiales, los más solicitados son los vestidos. En clave semi transparente o por completo, estas piezas pueden ser ideales para celebraciones especiales.

Si se busca una opción sensual, pero más recatada se puede optar por piezas protagonistas. Por ejemplo, una blusa con detalles transparentes o una falda.

Alberta Ferreti Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Hermes Spring 2025. (Foto: Redes sociales).

Fiebre de Flecos

Los flecos se convierten esta temporada en el detalle protagonista del look, sobre todo en aquellos de fiesta. Desde Dior hasta Proenza Schouler, varias casas de moda presentaron piezas con flecos en sus últimas colección para Primavera Verano. Las prendas favoritas serán los pantalones, aunque las blusas y camisas también tendrán su momento de estrellato.

Para looks de fiesta, se puede optar por una blusa con flecos con un jean si se busca un look casual. Para una opción más sofisticada, los vestidos con bajo de flecos son una excelente opción esta temporada.





Proenza Schouler Spring 2025. (Foto: Redes sociales).