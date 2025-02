Salinas es el primer peruano en alcanzar este logro , un sueño inimaginable para cualquier diseñador. “Me siento feliz. Estoy en un lugar importante, muy difícil de alcanzar. Y estoy aquí gracias a mi persistencia, pasión y disciplina. Me emociona tener a mis papás al lado, sin ellos no lo hubiera logrado. ‘Has alcanzado algo que muy pocos pueden alcanzar. Coge este tren y no lo dejes ir’, me dijo mi papá cuando le conté“, revela el modisto peruano.

La colección Huaylarsh durante la Semana de la moda de Milán en el 2024. (Foto: Difusión).

Los padres de Salinas fueron quienes marcaron el rumbo familiar en la industria textil. Su madre, oriunda de Andahuaylas, y su padre, de Trujillo, emprendieron con tiendas de ropa en las galerías Gamarra en La Victoria, donde Salinas forjó su carrera. El camino no ha sido fácil ni rápido. Desde sus primeros pasos con su marca “Emporio” en Gamarra hasta el desfile con su firma homónima en Milán, el diseñador ha sembrado su propio éxito.

Después de ocho años de pausa, Salinas regresó a la moda en el 2024 con un objetivo en mente: repotenciar su propuesta creativa y textil. El año pasado en su primer desfile en la ciudad italiana, figuras influyentes como Nina García y Anna Dello Russo le dieron la clave para retomar ese camino. “Tus vestidos de organza son hermosos, pero todo el mundo los hace. En cambio, nadie trabaja los tejidos como en el Perú”. Ese comentario lo llevó a reenfocar su propuesta y reivindicar el arte textil peruano en el escenario internacional.

Con “Sipán”, la colección que presentará en Milán para la temporada Otoño/Invierno 2025-2026, el diseñador propone colocar el tejido peruano en lo más alto. La línea engloba prendas como chompas oversized, pantalones con blondas y flores; y abrigos de tejido plano. Todo hecho de alpaca y tejido por un grupo de 45 artesanas oriundas de Junín, Puno, Arequipa y Amazonas.

“Sin las artesanas no hubiera podido lograr esto. Son talentosas y creativas. Sus increíbles técnicas de tejido con mis diseños crean algo con identidad peruana, pero moderno y contemporáneo que luce diferente, único. El Perú es un país bendecido”, comenta.

Un grupo de artesanas confeccionando las prendas de la colección "Sipán". (Foto: Difusión).

Inspirada en el legendario Señor de Sipán, la colección rinde homenaje a la riqueza cultural del antiguo Perú. Con 45 tenidas, la propuesta despliega una paleta cromática que va desde los tonos icónicos de la cultura mochica—rojo, ladrillo y mocca—hasta matices como ecru, negro, verde petróleo y amarillo mostaza. “Las influencias que he tenido son muchísimas. Desde los colores hasta las formas de las joyas del Señor de Sipán. Las formas redondas y curvas las he convertido en diseños de vestidos”, adelanta.

El desfile tendrá lugar el próximo domingo 2 de marzo a las 2:30 p.m. El modisto adelanta que trabajará con la estilista de Nueva York, Anne Christesen, para crear las tenidas del desfile; y actualmente está en la búsqueda de una locación emblemática. “Estamos cerrando un lugar maravilloso”, adelanta.

Paleta de colores de la nueva colección "Sipán" de J.Salinas. (Foto: Difusión).

Con esta colección, Salinas no solo asienta su regreso a la industria de la moda, también pone en lo más alto la cultura peruana. “El Perú tiene mucho que dar en cuanto a textilería y pienso mostrárselo al mundo”, promete.