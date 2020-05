A Jely Reátegui las redes sociales no solo le han entregado experiencias positivas. Recientemente cerró su cuenta en Twitter al ser agraviada por algunos usuarios cuando defendió las producciones de Tondero y el cine peruano. Sin embargo, la talentosa actriz no le resta valor a las herramientas que le proporcionan las plataformas digitales. En #Dilo con Jannina Bejarano explica su relación de amor y odio con las redes.

La protagonista de la serie Un día eres joven, Jely Reátegui, se caracteriza por su sinceridad, pero esta le ha jugado malas pasadas en más de una oportunidad. Recientemente generó polémica en Twitter cuando defendió las producciones de Tondero al ser duramente criticadas por diferentes usuarios. Un post en el que invitaba ser más empáticos con las producciones nacionales propició varios mensajes en su contra.

Jely Reátegui respondió a usuarios que criticaron el cine peruano. Luego, cerró su cuenta de Twitter. (Twitter)

“Yo creo que quieren afectar a la otra persona porque la gente está bien molesta”, es la respuesta Jely Reátegui para los agravios que se propalan en redes. Luego del reciente incidente cerró su cuenta de Twitter porque asegura que no le suma. “Me he dado cuenta de que prefiero no estar ahí y eso me tranquiliza”. Sin embargo, el efecto de la agresividad vivida en redes sociales ha sido muy fuerte aun cuando su cuenta en Twitter ya estaba cerrada. “A mí me genera mucha ansiedad. Hubo burlas porque recibí una amenaza y cerré el Twitter”, revela. “¿Qué quieren que haga? Si recibo un mensaje así (amenaza de muerte), de donde venga igual te va a afectar. Yo prefiero salir de ahí”, añade.

“Conforme voy creciendo, cada vez me importa menos el qué van a decir. Lo cuál no significa que no me afecte si escucho un comentario negativo”, explica la actriz de 32 años. También confiesa tener reparos cuando las adulaciones se exceden. “Si me tiran muchas flores… Me da nervios caer en esta cosa de “ámenme todos” porque tampoco me gusta ningún extremo”.

Aunque el resto de las plataformas son de mayor agrado. “Mi relación de amor-odio con redes sociales es porque me divierto mucho poniendo cosas, pero también pierdo mucho tiempo solo viendo y no haciendo nada”, explica. Por ejemplo, en Instagram y Snapchat, la multifacética actriz ha encontrado una serie de herramientas que le permiten seguir jugando y creando.

Jely Reátegui narra los momentos de tensión que vivió al ser amenazada de muerte en Twitter

Personajes en Instagram y Snapchat

Los filtros que ofrecen estas redes sociales transforman a Jely en muchos personajes que nacen en su imaginación. “Yo soy amante infinita de las máscaras. Les tengo mucho amor, mucho respeto y quisiera aprender muchísimo de ellas siempre porque es una herramienta teatral increíble”, comenta emotiva en #Dilo con Jannina Bejarano.

Algunos de los personajes que ha creado Jely Reátegui con los filtros de Snapchat. (Fuente: Instagram)

“Snapchat te da la posibilidad de tener una máscara y aparecen personajes”, detalla. “Cuando estoy aburrida busco y si hay uno que me provoca juego. Al toque se me viene el nombre a la mente y hago videos. Me divierto un montón”, comparte. En su cuenta de Instagram donde asciende a 322mil seguidores guarda el listado de personajes que creo a partir de los filtros. En las historias destacadas se aprecia también su facilidad para representar algunos acentos extranjeros como el argentino y el de España.

En otro momento de la entrevista, Jely reveló los pormenores detrás de la entrevista que le realizó a la estrella de Hollywood Brad Pitt. Además, sorprendió al confesar que, cuando decidió convertirse en actriz solo le faltaban cuatro cursos para terminar su carrera universitaria. También reveló la crisis que tuvo cuando estuvo cerca de cumplir los 30 años de edad. Y en el juego Impro en ABC, recreó una hilarante escena junto a Jannina Bejarano ¿La situación? Un par de amigas (Jely y Jannina) van a una discoteca con la intención de divertirse y olvidar al ex de Jely pero se lo encuentran.