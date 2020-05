La historia detrás de la entrevista de Jely Reátegui a Brad Pitt esconde detalles desconocidos y muy divertidos. En #Dilo con Jannina Bejarano, la talentosa actriz contó los emocionantes pormenores de su hazaña. También dio respuesta a varias de las críticas a las que fue sometida por consultarle su opinión sobre ‘Brad Pizza’ a la galardonada estrella de Hollywood.

En agosto del año pasado, Jely Reátegui causó revuelo al compartir en redes sociales un selfie junto Brad Pitt. Si bien la atención del público y los medios se centró en el sorprendente encuentro de la popular actriz con este referente del cine, el proceso todavía esconde divertidas anécdotas. “Fue una de las experiencias más random de la vida”, cuenta la actriz en #Dilo con Jannina Bejarano.

El show de Larry, programa que conduce a través YouTube junto a su amigo Eduardo ‘Chino’ Pinto, fue el vehículo para recibir la importante invitación. “Nos invitaron a la alfombra roja de Había una vez en Hollywood en México”, cuenta. Pero, inicialmente, el objetivo no era entrevistar a Brad Pitt, sino participar en un master class (clase maestra) con el reconocido director de cine Quentin Tarantino. Lamentablemente, por un problema de salud, el también director de Pulp Fiction y Django unchained canceló su participación el día anterior al viaje.

A pesar de cancelarse el objetivo principal de su visita a Méxio, decidieron tomar la invitación. “Nos presentamos elegantísimos los dos y resulta que éramos los únicos dos estúpidos que estábamos elegantes”, rememora Jely. El objetivo real de la distribuidora Andes films, quien les había extendido la invitación, era que realicen una cobertura del evento. “No teníamos cámara, no teníamos micro, no estábamos nada preparados. Fue muy absurdo, nos preguntábamos qué hacíamos ahí. Yo con tacos, hacía mucho calor y me sudaba el bozo”.

Jely Reátegui junto a 'Chino' Pinto en la alfombra roja de Había una vez en Hollywood (2019). Los conductores de El show de Larry vivieron un singular momento con Brad Pitt. (Foto: Facebook)

Tras lograr tomarse una foto en la alfombra roja, se encontraron con un escenario desconocido para ellos. “Nos pusieron delante de la prensa Lationoamericana. ¡Nosotros no teníamos nada!”. Por la alfombra roja solo pasaron Brad Pitt y Shanon McIntosh, productora de la película. “Yo estaba bien emocionada, creo que más por la productora. Quería decirle: amiga yo también soy actriz”, bromea.

Guiada por su creatividad, la actriz de cine, teatro y televisión se las ingenió para salir del paso. “Estiré mi mano como si fuese un micro”, optó por burlarse de la situación. “Conversé con Shannon acercándole mi mano en forma de micro y conversamos”. En medio de brazos estirados, micrófonos y verse empujada por la prensa internacional, Jely logró también conversar un momento con Brad Pitt y tomarse el selfie que se hizo viral.

En compensación por el master class cancelado, Jely Reátegui y ‘Chino’ Pinto fueron invitados a realizarle una breve entrevista al reciente ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por su interpretación en Había una vez en Hollywood, Brad Pitt.

La espera fue larga y cargada de nervios, pues solo dejaban pasar a una persona por canal para realizar la entrevista. “‘Chino’ Pinto y yo estábamos bien agarrados pensando que entrábamos los dos o no entraba nadie”, cuenta entre risas. “Brad Pitt nos vio, se acordó de nosotros y dijo: que entren los dos. Nos sentamos y bravazo. Incluso nos dio más tiempo”, agrega en #Dilo con Jannina Bejarano.

La experiencia sigue arrancándole sonrisas a la conductora de El show de Larry. Sin embargo, tiene una contundente respuesta a las críticas que cuestionaron la entrevista. “Mucha gente criticó qué clase de entrevista era esa. Lo único que me interesaba era hacer chongo para el programa”, expresa. “Como no somos entrevistadores, no nos interesaba saber cómo se grabó la película, ni qué escena fue la más difícil. Como tenemos este programa de hablar estupideces, dijimos… bueno, si llegamos como El show de Larry mantengamos este espíritu. A mí lo único que me interesaba era saber qué opinaba de ‘Brad Pizza’” afirma. Recalca que antes de grabar le consultó al actor si podría preguntarle por el apelativo del empresario Mauricio Diez Canseco. “Me dijo: sí, acá vamos a divertirnos”.

En otro momento de la entrevista, la actriz expresó su sentir tras recibir una amenaza de muerte en Twitter por responder sobre las críticas a la productora Tondero, razón que la llevó a cerrar su cuenta definitivamente. Por otro lado, sorprendió al confesar que, cuando decidió convertirse en actriz solo le faltaban cuatro cursos para terminar su carrera universitaria. Y en el juego Impro en ABC, recreó una hilarante escena ¿La situación? Un par de amigas van a una discoteca con la intención de divertirse y olvidar al ex de Jely pero se lo encuentran.