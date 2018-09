Instagram: Sebastián Yatra recibe por error un premio de Camila Cabello | VIDEO

Ni las grandes estrellas de la música se libran de un mal servicio de correspondencia. Sebastián Yatra grabó para sus seguidores de Instagram el momento en el que desempaquetaba el trofeo que ganó en la reciente edición de los MTV MIAW, pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un premio ajeno.

Camila Cabello era el nombre que se leía en la placa del galardón y que motivó las risas de los acompañantes del cantante colombiano.

"Este no es el mío. Dice Camila Cabello", se le oye decir a Yatra, que luego empieza a imitar a la ex Fifth Harmony con un discurso de agradecimiento.

Tras las risas, Sebastián Yatra compartió el momento en Instagram y le hizo una invitación a Camila Cabello para contactarlo y enmendar el error. "Aquí tengo tu premio", escribió el colombiano en la red social en la que tiene más de 6 millones de seguidores.