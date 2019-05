Karol G estrenó su álbum "Ocean" y el videoclip de la canción está inspirada en Anuel AA | VIDEO

Karol G estrenó este viernes su nueva producción musical. Tal y como lo había anunciado en sus redes sociales, la cantante colombiana lanzó su álbum que lleva por título "Ocean", el cual está compuesto de 16 canciones.



La nueva producción musical de Karol G tiene una combinación de románticos y pegajosos ritmos y está compuesto de baladas y canciones del género urbano. Además, tiene colaboraciones con Maluma, Yandel y también con su pareja, Anuel AA.

Sin embargo, lo que realmente ha sorprendido a los fanáticos de Karol G, ha sido el lanzamiento del video de la canción que lleva el mismo nombre del disco, "Ocean", ya que la letra está inspirada en su relación con Anuel AA.

El clip fue producido por el colombiano Daniel Oviedo, conocido en el mundo musical como Ovy on the Drums, y las imágenes fueron grabadas por Anuel AA en primera persona, mientras él y Karol G disfrutan en una paradisíaca playa de Miami.

En esta romántica balada, la cantante colombiana expresa todos sus sentimientos hacia el trapero puertporriqueño, con quien inició su romance a finales del año pasado, hace casi 6 meses, e incluso, ya se habría comprometido.

"Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti", dice el coro de la romántica canción.

"Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos con todos, porque amo todas las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante la gente", se escucha en parte del tema.



En menos de 12 horas desde que fue publicado, el video de "Ocean" ha superado las 700,000 reproducciones y los fanáticos de Karol G se han mostrado muy emocionados por la tierna y sensible letra del tema.

A continuación, te dejamos la lista de canciones que conforman el nuevo disco de Karol G. El audio de la mayoría de ellas, ya está disponible en la cuenta oficial de YouTube de la artista:

1.- Ocean

2.- Punto G

3.- Love with quality Ft. Damian Marley

4.- Baby

5.- Sin corazón

6.- Dices que te vas Ft. Anuel AA

7.- Pineapple

8.- La vida continuó Ft. Simone + Simaría

9.- Bebesita

10.- Culpables Ft. Anuel AA

11.- Mi cama

12.- La ocasión perfecta Ft. Yandel

13.- Créeme Ft. Maluma

14.- Go Karo

15.- Mi cama remix FT. Nicky Jam + J Balvin

16.- Yo aprendí Ft. Danay Suárez