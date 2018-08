EXO: repasamos la historia de la banda K-Pop por su aniversario

EXO es uno de los conjuntos más exitosos de la historia de su país. De inicial concepto ciencia ficción, debutó en 2012 con doce miembros entre coreanos y chinos con los sencillos prólogo "What is Love" y "History", seguido de su primer EP y particular tema pop "Mama".

Tras debutar con dos alineaciones distintas, EXO-K para promocionar en Corea, y EXO-M (de 'mandarín') para China, EXO fue visto por primera vez como uno solo en el clip "Growl", uno de sus mayores hits, y que tuvo al coreógrafo de Justin Timberlake y Janet Jackson.

EXO vio su primer concierto en solitario agotado en menos del segundo y medio de ventas, y ya se hizo habitual que con el inicio de ventas de entradas para sus conciertos, los servidores de boleterías online colapsen con más del millón de personas pugnando al mismo tiempo por conseguir un ticket.

Con el lanzamiento de su disco "EX'ACT" y el sencillo "Monster", y después de la salida de tres de sus miembros chinos, EXO se hizo oficialmente un solo grupo de nueve miembros. Regresaron al concepto sci-fi con "The Power of Music" y su sencillo "Power", la reedición del disco "The War" conocida por su éxito "Ko Ko Bop".

Entre otros principales logros están sus cuatro victorias consecutivas a Álbum del año en los premios MAMAs, los más de 100 trofeos acumulados antes de cumplir tres años de carrera, tener el disco más vendido de 2014 en Corea del Sur con el EP "Overdose", y ser elegidos por Forbes como la celebridad más poderosa de 2016 en su país.

EXO también lanzó el sencillo "Lightsaber" para "Star Wars: The Force Awakens", y cuatro exitosos EPs de navidad cuyas ganancias fueron destinadas a caridad. Además llevan más de seis clips de YouTube que superan los 100 millones de vistas, con dos por rebasar la misma valla, y con uno, "Monster", que ya superó los 200 millones.

El grupo cuenta actualmente con ocho miembros activos: Xiumin (rapero, bailarín y mayor del grupo), Suho (vocalista, bailarín y líder), Baekhyun (vocalista y bailarín), Chen (vocalista y bailarín), Chanyeol (rapero y vocalista), D.O. (vocalista y bailarín), Kai (rapero y bailarín) y Sehun (rapero, bailarín y el más joven de la banda).

Aún tras la salida de tres de sus integrantes, como también la salida a la luz pública de las parejas de dos miembros, EXO se mantiene como uno de los grupos top de su país. Escucha a continuación diez de las mejores canciones de toda la carrera de las estrellas K-Pop.

1. "Love Me Right"

2. "Growl"

3. "Lucky One"

4. "Ko Ko Bop"

5. EXO-CBX - "Blooming Day"

6. "Call Me Baby"

7. "What is Love"

8. "Monster"

9. "Mama"

10. "Overdose"

Bonus:

"Electric Kiss", sencillo para Japón