Cuando Mauricio Mesones recibió la propuesta para ser entrenador de “La Voz Perú”, no dudó ni un solo segundo en aceptar, pues le dijeron que esta sería la edición más tropical de todas. Pero lo que nunca le dijeron, fue que le cambiaría la vida. “Desde que ingresé al programa, en la calle ya no me dicen: ‘¡Habla, Bareto!’, sino ‘!Hola, Mauricio!’. La gente que no sabía que había iniciado una carrera como solista, ahora ya lo sabe”, refiere, complacido, el artista nacional.

“Eso era algo que buscaba desde que salí del grupo (hace más de tres años), y no lo conseguía. Es increíble cómo este programa, que es uno de los más vistos de la TV nacional, me ha permitido llegar a un público más grande. No puedo negar que me ha cambiado la vida”, añade.

Tras doce años como la primera voz de Bareto, en 2019, Mesones Lapouble emprendió una etapa musical nueva como cantante solista. En 2021 lanzó su primer álbum “Viaje tropical”. Un año después, presentó “Mauricio Mesones y el Viaje Tropical en vivo” desde el Gran Teatro Nacional. Entre las colaboraciones que ha realizado, destacan: “Cuando Callas”, con José Quiroga; además de “Pateando las calles” con Barrio Calavera, y la versión en cumbia de “Dígame usted señorita”, con Kalé.

“Que hayan apostado por mí para un programa como ‘La Voz Perú', que tiene como entrenadores también a Eva Ayllón, Maricarmen Marín y Raúl Romero, es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Si bien es cierto se me conoce mucho por una carrera que hice hace tiempo con un grupo; ahora estoy en otra etapa; pero siempre buscando que la música tropical peruana esté en el lugar que se merece, y lo digo sin desmerecer a los otros géneros”, aclara.

“A algunos les caigo espeso, dicen que soy el ‘sabelotodo’ porque sé los nombres de los compositores y de las canciones; pero ese, precisamente, es mi compromiso con la música peruana. Si vas a cantar una canción que no es tuya, lo mínimo que debes hacer es conocer a quién le pertenece”, enfatiza.

Dueño de un gran sentido del humor, a Mesones le divierte los apodos que recibe de sus seguidores a través de las redes sociales. “No me molesta que me digan ‘Carlota’ o ‘Mauricio Mechones’. Lo tomo con mucho cariño porque sé que forma parte de la idiosincrasia peruana. Lo hacen porque hay un sentimiento de por medio, ya sea bueno o malo”, manifiesta.

Nuevas propuestas

Anuncia, además, que este año lanzará una nueva producción discográfica en la que incluirá una importante colaboración. Siempre de la mano de Martín Choy (La Sarita y Los Mojarras) y Rafael Miranda.

“El 2022 hicimos cosas interesantes, sembramos, y ahora estamos viendo los frutos. Este año se viene un nuevo disco: ‘Viaje Tropical 2′, y un concierto muy grande. Dentro de algunos años me gustaría ser un referente del género, como lo son: Agua Marina, Grupo 5, Armonía 10.... Y ser parte de los entrenadores de este programa es un paso importante para conseguirlo”, subraya.