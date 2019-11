“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace” - Jean Paul Sartre. Una vez que el desánimo lo abrazó y Los Nosequién y los Nosecuántos llegó a su fin a inicios del 2014, Raúl Romero encontró nuevos escenarios para seguir divirtiéndose con la misma intensidad de antes, pero con mayor libertad y experiencia. Con “La Fiesta”, su último sencillo como solista que grabó con Los 4 de Cuba, no busca superar éxitos musicales de antaño, solo se plantea “empujar el auto, que prenda, y divertirme en el camino”.

“No pretendo igualar lo que se hizo con 'Las Torres, ‘Sin calzoncito’ o con ‘Los patas y las patas’, sería absurdo. Lo que me planteo es dar a conocer lo que estoy haciendo, utilizando creatividad y los medios que tengo a la mano. Sigo haciendo la música que deseo, en los estilos que deseo y de la forma que deseo...., probablemente soy más libre que antes”, destaca el cantautor y presentador nacional.

“La Fiesta” es una fusión de salsa y latin pop, interpretada por Raúl Romero y Los 4 de Cuba, que invita a disfrutar de la vida y pasarla bien con gente positiva.

-¿Cómo se dio la colaboración con Los 4 de Cuba?

Ellos venían de dos experiencias positivas con Los Barraza y otro grupo peruano, entonces me buscaron, fueron al estudio donde estaba grabando con Juan Carlos Fernández. Primero escucharon canciones anteriores, luego ‘La Fiesta’, que la tenía bastante avanzada, y les gustó.

-¿Esperas que “La Fiesta" supere el éxito de temas como “Las Torres”, “Los patos y las patas” y “Magdalena”?

Es imposible, estamos viviendo nuevos tiempos. Las redes son como 300 mil mangueritas que empujan con su propia presión, es imposible llegar a todas. Antes accedías a una disquera y te veías impulsado por esta, salías en las radios, en TV, tenías un itinerario de prensa, llegabas lejos. Ahora el trabajo demanda del artista esa microactividad, no es fácil.

-Al asumir una carrera como solista, asumiste nuevos retos. ¿En ese proceso qué dejaste relegado en el camino?

Cuando inicio mi carrera como solista, mi enfoque estaba orientado a lo que venía, no tanto a lo que perdía. Sin embargo, perdí a mis amigos en el escenario, pero ahora tengo la libertad de interactuar y bromear más con el público, disfruto muchísimo.

-¿Consideras que este es tu mejor momento musical?

Son momentos distintos. El momento musical con Los Nosequién y los Nosecuántos fue de aprendizaje, de energía, había mucha creatividad; ahora hay creatividad y un respaldo musical con arreglos retadores que todavía no alcanzan su límite.

-¿"La Fiesta" formará parte de una nueva producción discográfica?

¿Qué hago con un nuevo disco? Es lamentable que ya no valga la pena, ahora estoy más entusiasmado con los arreglos musicales que estoy haciendo con Juan Carlos Fernández y Miguel Ángel Arboleda.

FUTURO TELEVISIVO

-En las redes sociales mucha gente pide tu retorno a la conducción en TV. ¿Está entre tus pendientes volver a conducir un programa?

Quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que apasionadamente me pide que vuelva, pero sobre todo a quienes creen que aquí hay una injusticia, una reivindicación de vida, que estoy postrado. Tengo propuestas para volver a la televisión de canales en los que he estado, pero no he aceptado porque estoy en mil cosas, la música es una de ellas. A mediados de diciembre sale mi libro infantil y a inicios de enero (del 2020), un juego de mesa y mi aplicación sobre héroes del Perú. Estoy muy bien, cada vez veo más el tema de la televisión como un homenaje, pero no lo veo como algo que tenga que cristalizarse.

-¿Ya hay fecha de estreno para la obra musical que creaste?

La tiene una productora, pero creo que no van a tomarla. Lo que haré será recuperarla y planteársela a otra, aunque lo veo más como una película por la historia que tiene.