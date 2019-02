"Shallow": letra, video e historia de la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper que ganó el Grammy

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper | Letra en inglés y español, video e historia | Lady Gaga y Bradley Cooper no pueden estar más felices y todo gracias al rotundo éxito que ha tenido el tema "Shallow", de la película "A Star Is Born" ("Nace una estrella" en América Latina y "Ha nacido una estrella" en España). La canción obtuvo dos premios Grammy 2019 como mejor grabación del año y mejor dúo pop para sus intérpretes.

Además, la película por sí misma consiguió ocho nominaciones a los premios oscar 2019 en las categorías de mejor película, mejor actriz, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor fotografía, mejor canción original y mejor sonido.

"A Star is Born" cuenta la historia de Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico veterano cuya carrera se encuentra en caída hasta que descubre a Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a cantante que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. Jackson decide ayudarla a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato, convirtiéndose en su mentor. Y sin que ambos lo busquen, entre los dos nace una apasionada relación amorosa que se ve enturbiada por el carácter autodestructivo de Maine.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN "SHALLOW"?

“Shallow” representan un punto crucial en “A Star ir Born”. Es la vida de dos personas que hablan una con la otra sobre la necesidad y los motivos de sumergirse en lo profundo y de mantenerse lejos del área segura (una relación estable).

Lady Gaga comentó que escribió la canción desde el punto de vista de Ally y pensando en las razones por las que los protagonistas se enamoran. “Cuando estaba escribiendo la música para la película tenía que pensar en Ally como si ella no fuese yo”, manifestó.

Por su parte, Bradley Cooper, protagonistas y director de "A Star Is Born", comentó que la canción es maravillosa y que está enamorado de “Shallow”. “Cuando Lady la tocó para mí por primera vez, me puse a pensar en la mejor forma de utilizarla en la película”.

La canción fue escrita por Lady Gaga junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando y fue producida por la cantante y Benjamin Rice.

"Shallow" fue lanzada originalmente el 27 de septiembre de 2018, días antes del estreno "A Star Is Born", como el primer sencillo de su banda sonora.

VIDEO DE LA CANCIÓN "SHALLOW"

"SHALLOW" LETRA EN INGLÉS

Shallow - Lady Gaga, Bradley Cooper



Tell me somethin', girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin' else you're searchin' for?



I'm falling

In all the good times I find myself

Longin' for change

And in the bad times I fear myself



Tell me something, boy

Aren't you tired tryin' to fill that void?

Or do you need more?

Ain't it hard keeping it so hardcore?



I'm falling

In all the good times I find myself

Longing for change

And in the bad times I fear myself



I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface, where they can't hurt us

We're far from the shallow now



In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We're far from the shallow now



Oh, oh, oh, oh

Whoah!



I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface, where they can't hurt us

We're far from the shallow now



In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We're far from the shallow now



LETRA DE "SHALLOW" TRADUCIDA AL ESPAÑOL

Superficie



Dime algo niña

¿Eres feliz en este mundo moderno?

¿O necesitas más?

¿Hay algo más que estés buscando?



Estoy cayendo

En todos los buenos tiempos

Me encuentro deseando cambio

Y en los malos tiempos me temo a mí mismo



Dime algo chico

¿No estás cansado tratando de llenar ese vacío?

¿O necesitas más?

¿No es difícil mantenerlo tan duro?



Estoy cayendo

En los buenos tiempos

Me encuentro buscando un cambio

Y en los malos tiempos me temo a mí mismo



Estoy en lo más profundo, mira cómo me sumerjo

Nunca encontraré el suelo

Estrellándome a través de la superficie

Donde no nos pueden lastimar

Estamos lejos de la superficie ahora



En la superficie, superficie

En la superficie, superficie

En la superficie, superficie

Estamos lejos de la superficie ahora



Estoy en lo más profundo, mira cómo me sumerjo

Nunca encontraré el suelo

Estrellándome a través de la superficie

Donde no nos pueden lastimar

Estamos lejos de la superficie ahora



En la superficie, superficie

En la superficie, superficie

En la superficie, superficie

Estamos lejos de la superficie ahora