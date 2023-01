El líder y guitarrista del grupo neoyorquino de música punk Television Tom Verlaine falleció el sábado en Nueva York a los 73 años, informaron medios locales.

La muerte fue anunciada por Jesse Paris Smith, hija de la antigua colega de Verlaine Patti Smith, que no especificó la causa de la muerte y se limitó a informar de que murió tras una “breve enfermedad”, según el diario The New York Times.

Verlaine fundó en Nueva York junto a Richard Meyers, más tarde conocido como Richard Hell, la banda Neon Boys, que en 1973 se convirtió en Television, grupo que publicaría dos discos: “Marquee Moon” y “Adventure”, antes de disolverse.

En esos primeros años de la década de 1970 Television fue uno de los grupos que actuó en la sala de conciertos de Manhattan CBGB, donde también saltaron al escenario The Ramones, Patti Smith o Talking Heads.

Tras la ruptura de la banda, Verlaine continuó una carrera en solitario y en 1979 sacó “Kingdom Come”, el primero de los ocho trabajos que haría en solitario.

“He perdido a un héroe.... Me introdujiste en un mundo que puso mi vida patas arriba. Te estaré eternamente agradecido”, escribió en Twitter el cantante del grupo R.E.M, Michael Stipe, uno de los muchos artistas que hoy expresaron su pesar por la muerte del artista.

Con información de EFE

Shakira y Piqué se vuelven a seguir en redes