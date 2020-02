Luego de que la primera entrega congregara a más de 868 mil espectadores en diversas salas a nivel nacional, la cineasta Ani Alva empezó a trabajar en el guion de la segunda entrega de una historia que cuenta las desventuras amorosas de una joven limeña. Junto con un elenco conformado por Patricia Barreto, Regina Alcóver, Anahí de Cárdenas, Andrés Vílchez, Adolfo Aguilar, Natalia Salas, André Silva, entre otros artistas, se presentaron las primeras imágenes de la segunda parte de esta historia que, según su propia directora, girará en torno a la inacabable búsqueda de la felicidad de su protagonista.

“En un inicio hablamos sobre el amor propio, pero esta vez nos hemos enfocado en demostrar lo absurdo que resulta ese intento de encontrar la perfección. Nos han hecho creer que debemos ser como superhéroes, pero eso es imposible. Nos toca disfrutar de lo que no está sucediendo”, señaló la directora en conferencia de prensa.

Una de las principales figuras en este evento fue la actriz Anahí de Cárdenas, quien en los últimos meses ha iniciado una lucha contra el cáncer. Animada y siempre sonriente, la actriz cuyo personaje deberá atravesar un embarazo en esta nueva entrega aseguró que el público se divertirá muchísimo con la cinta y que las carcajadas están aseguradas.

La actriz formará parte del elenco de "No me digas solterona 2". (Foto: @anahidec)

—Retos—

Es bien sabido que varias producciones nacionales que han tenido una buena acogida en salas –como “Asu Mare” y “Locos de amor”– han optado por repetir sus fórmulas para una segunda y hasta tercera entrega, olvidando aportar novedades a sus producciones. En la conferencia de prensa, El Comercio mencionó esta situación y preguntó a la directora si había intentado no seguir aquella tendencia. “Creo que la primera película rompió parámetros de la comedia romántica pues el conflicto estuvo centrado en la protagonista. Trabajé mucho en este guion y no dejé que viera la luz hasta que realmente me sentí cómoda con lo que se iba a contar. Algo es seguro y es que el amor no estará en la primera línea de esta nueva historia. Espero que se sorprendan con lo que verán”, indicó Ani Alva.

Esta nueva entrega contará con las actuaciones de Merly Morello, Marisa Minetti y la actriz mexicana Angélica Aragón.