Esta serie de errores, nos lleva a contar con un perro o gato en edad avanzada que, con suerte, no ha presentado ningún tipo de enfermedad importante pero que en otros casos, lo hace como consecuencia de una mala crianza/alimentación propia de la desinformación o la ignorancia.

Y aquí es donde caben las siguientes preguntas: ¿Qué tienes en cuenta antes de decidir adoptar un perro o gato? ¿Te da el presupuesto para hacerlo? ¿Si ya adoptaste uno, cumples con llevarlo al veterinario? ¿Qué tanto controlas y cuidas lo que come?.

¿Un nutricionista de mascotas?

Si para un humano tratarse con un médico nutricionista no es tan común y popular, ya sea por razones económicas o de otra índole, creemos que hacer que tu gato o perro sea chequeado por un especialista en animales es aún más complicado. De hecho, hasta el momento pudimos encontrar cinco médicos formados en el tema, solo en Lima pero es bueno que lo sepas.

Y es con uno de ellos, el ingeniero zootecnista y nutricionista de mascotas, Jesús Pisco, que conversamos sobre un tema que no es tomado muy en cuenta por los mismos petlovers: cómo alimentar a nuestra mascota senior para que esta viva una vejez de calidad.

“Para comenzar, y sucede como en los humanos, el cómo llegue a una edad avanzada un gato o un perro es relativo, por ejemplo, el otro día fui al gimnasio y me sorprendí porque estaba haciendo barras y siempre uno comparte con mucha gente y de pronto un anciano detrás mío me pidió compartir y me sorprendió porque levantaba las pesas mejor que yo que soy una persona joven. A lo que voy es que tu edad no es la que define tu salud sino tu rutina. A mí me han llegado gatos de un año con todas las enfermedades encima como gatitos de 21 bastante bien”, explica Pisco.

A partir de los 7 años nuestras mascotas se hacen mayores

Otro dato relacionado con el tiempo de nuestras mascotas que debemos tener en cuenta es que un año gatuno o perruno equivale aproximadamente a 8 años humanos. Esto nos debe hacer entender que si hace un año (humano) nuestra mascota estaba bien de salud, pasado ese tiempo, este puede presentar varias complicaciones, porque para él ha avanzado mucho más rápido el tiempo.

“Cuando un dueño me dice: ‘pero hace un año mi gato estaba bien y yo les digo que es como si me dijeran que su mejor amigo o su tío hace 8 años estaba bien”.

De ahí la importancia de hacerle chequeos anuales, mantenerlo al día con las vacunas, el peso y la alimentación.

Sobre este último punto, Pisco nos plantea un gran problema sobre la mesa que afecta tanto a mascotas senior como a todas, en general: que los dueños no saben si sus mascotas están con sobrepeso.

En 2022, una encuesta de la Asociación para la Prevención de la Obesidad en las Mascotas (APOP), revelaba que “las tasas de obesidad de las mascotas en los Estados Unidos habían aumentado de manera constante durante décadas, alcanzando el 59% de los perros y el 61% de los gatos”. El estudio ponía en evidencia, además, que “uno de los retos para hacer frente a la obesidad en animales de compañía es la concienciación de los propietarios, ya que muchos propietarios de perros y gatos no reconocen el exceso de peso o las condiciones corporales de sobrepeso en sus mascotas”.

“El tema de sobrepeso es la epidemia de ahora... es una enfermedad porque básicamente es una acumulación de grasa y al acumular grasa en exceso que tu cuerpo no necesita en ese momento, este empieza a desbalancear varias cosas y por eso se le considera una enfermedad”, señala Pisco.

Tu rutina se refleja en tu mascota

Y si de encontrar una causa se trata, Pisco sostiene que mucho tiene que ver la rutina del dueño. “Una enfermedad se obtiene por genética, y ahí no hay mucho que hacer, pero también por la rutina.

“Las mascotas adoptan nuestra rutina, si tú eres una persona floja vas a ser floja con tu mascota, si eres una persona que come a deshoras no te va a importar mucho a qué hora come tu mascota. Por eso es que las mascotas suelen tener los mismos problemas de salud que sus dueños”, nos dice el especialista, quien agrega que muchas de los problemas nutricionales que atiende en sus consultas no giran tanto en la comida en sí sino en lo que hay alrededor de ella, es decir la rutina.

Lo importante de un especialista

Muchas veces, la falta de información como la escasez de especialistas, al menos en el Perú, hace que sea el veterinario de cabecera de nuestra mascota quien controle su alimentación. Y esto, si bien es válido porque tienen conocimientos de nutrición, hay casos como los de obesidad, por ejemplo, o problemas más específicos relacionados a su alimentación y a su edad, que debería verlo un especialista en el tema, en este caso, un nutricionista de mascotas.

Pongamos el ejemplo de una gata de 12 años (adulta mayor) que necesita bajar aproximadamente un kilo. Su veterinaria ha indicado cambiarle de galleta y darle a partir de mañana una premium para gatos senior. La indicación va de la mano con la dosis que comía la gata diariamente y la doctora ha recomendado bajarle la ración ya que la galleta contiene una mejor y mayor cantidad de proteína que su anterior alimento. Además, como necesita bajar de peso, le ha dicho al dueño que quedemos en “X” número de gramos al día.

Ante este caso (real), Pisco nos dice que él como especialista en nutrición, no afrontaría el problema de esa manera sino que evaluaría a la gata integralmente. “Una vez que tengo conmigo los datos de edad, peso, actividad física, recién puedo saber cuántas calorías necesita esa gata si quiero mantener, bajar o subir su peso. Ahí recién yo podría decirle al dueño que le dé tantos gramos de alimento”.

En ese sentido, Pisco recomienda hacer uso de una buena galleta balanceada de las que encontramos en el mercado porque no se trata simplemente de darle menos cantidad de comida sino calidad y que esta cubra todas las necesidades del animal.

“Esto va para todas las edades. Si para que mi perro esté saludable necesita 100 gramos y le estás dando 80 gramos, esa diferencia de 20 gramos es menos calorías y por tanto, va a ayudar a que baje de peso, sí, pero también pasa algo, que esos 20 gramos menos son menos calcio, menos fósforo, menos vitaminas, menos proteínas, menos grasa. Es como si una persona dijera: quiero bajar de peso, entonces comeré menos. Y esto no es así, lo que tienes que hacer es comer bien”, recomienda Pisco.

Si esta problemática la llevamos al gran mercado de comida para animales domésticos como perros y gatos, lo recomendable según el especialista, es recurrir a aquellos productos especializados o indicados para tratar un problema específico como puede ser la obesidad o un problema de riñones.

“En la actualidad existen alimentos indicados para bajar de peso y ¿cuál es la diferencia con estos alimentos? Basándonos en el ejemplo anterior, en el caso del perro al que le han recomendado comer 80 gramos de galletas al día, llego yo con este alimento especializado en bajar de peso y le doy 100 gramos o algo más. ¿Tú te preguntarás porqué? Porque esta galleta tiene menos calorías pero más proteínas y vitaminas. Por algo es un producto para bajar de peso”.

"Si la mascota hablara"

Ya sea si estamos criando una mascota joven o anciana, todo tiene que ver con la responsabilidad que tengamos con ella y que entendamos que no se trata de adoptar por adoptar. “Yo siempre digo que la gente dejará de ser petlover cuando sus mascotas puedan hablar y les reclame por la mala crianza que han tenido’. Sé que suena un poco duro pero maltrato no es solamente pegarle a la mascota sino darle una mala calidad de vida y eso que no estamos hablando de muchos temas como vivienda, tiempo, etc sino que solo que estamos tratando de centrarnos en la alimentación”, sostiene el especialista.

Una comida según la enfermedad que presente el adulto mayor

Así como la obesidad, hay otras enfermedades que comienzan a presentar nuestras mascotas una vez en la edad adulta. “En gatos, el tema renal es muy común, pero tanto en gatos como en perros lo que yo sí he encontrado son muchos problemas de páncreas, de hígado aún más así como problemas en las articulaciones”, explica Pisco.

Cabe destacar que, así como sucede con algunos humanos, algunos animales pueden haber tenido una vida saludable y de calidad en su juventud pero una vez que son viejos, presentar una serie de enfermedades. Y todo lo contrario también, haber vivido de forma muy desordenada y llegado a viejos, no presentar ninguna molestia importante.

Sin embargo, hay un dato importante a tener en cuenta y este tiene que ver, nuevamente, con el sobrepeso ya sea en personas como en mascotas y ese es que “casi ninguna personas o mascota con sobrepeso llega a edades avanzadas”.

“Y de esto llegamos a otra conclusión. Mucho tiene que el entender el cerebro de nuestras mascotas, todos quieren ir al corazón, saber qué siente cuando es importante también entender cómo este ve la vida, qué lo relaja, que lo estimula”.

Así como mencionábamos líneas arriba, que hay un tipo de galleta especial para bajar de peso, entre las gran gama de alimentos para mascotas adultos mayores, una parte de esta está dirigida a los gatos y perros con enfermedades diversas: las llamada alimentación medicada. Pisco explica que el que se llame medicado no quiere decir que este alimento tenga algún tipo de medicamento en sus componentes.

“Eso es bien importante porque hay gente que cree que esta galleta viene con un antibiótico o inflamatorio. No es así. Lo que tiene esta galleta es el tipo y el balance ideal de nutrientes para que el órgano, por ejemplo el riñón, en caso este fallando, no trabaje demás. Entonces voy a escoger esta cantidad de proteína que venga de ese tipo de origen: pavo, tofu, etc, porque este tipo de proteína evitará que el riñón se esfuerce más de la cuenta”.

¿Un caldito de pollo lo cura todo? ¡No!

Recurriendo a las comparaciones con su similar humano, veremos que varios veterinarios también recomiendan darle de comer a su mascota un caldo de pollo, en caso presenten un problema digestivo. En el caso de los adultos mayores, que por su edad avanzada pueden estar más propensos a sufrir este tipo de complicaciones, Pisco hace un llamado de atención sobre este tema.

“No sabes la cantidad de veterinarios que recomiendan darle un caldo de pollo y fideos a un perro cuando este tiene problemas digestivos, como si la nutrición fuera así de sencilla”.

El apetito cambia en la tercera edad

Otro punto a tener en cuenta en la alimentación de nuestra mascota senior es entender que un perro o un gato de edad avanzada normalmente no tendrá el mismo apetito que tenía cuando era joven, ya sea porque tienen un poco menos de energía o porque ya les pesa más la vida”.

“Muchas veces pasa que el dueño de una mascota dice: a mi gato o a mi perro siempre lo alimento con este tipo de croquetas y siempre come tres veces al día y yo soy súper responsable. Y puede que lo sea pero ya llegada la tercera edad, si sigues alimentándolo de esa manera, lo más probable es que presente problemas estomacales, de piel, huesos, aumento de peso y tu te preguntas: ¿pero qué sucede, si no le he cambiado la comida? Porque quien cambió fue tu mascota, ya no es joven sino un adulto mayor que empezó a envejecer y este desgaste sucede muy rápido”.

El especialista recomienda no esperar a que tu mascota sea anciano para comenzar a cambiarle los hábitos alimenticios. “Puedes ir preparándote desde antes y cómo lo haces, hablando con tu doctor de cabecera sobre los exámenes que tu mascota pueda necesitar (sangre, rayos X, etc)”.

Sobre la alimentación hecha en casa

Otro de los errores que podemos encontrar en nuestra vida como petlover, es a aquellas personas que deciden darle de comer a sus mascotas alimentos hechos en casa. Así, destinan parte de su presupuesto a la compra de proteína como pollo o carne de res y le dan religiosamente a su gato o perro su “buena sopa casera”.

El problema acá es que podemos tener toda la buena intención de alimentar bien a nuestras mascotas pero sin tener en cuenta, el balance de alimentos que este necesita ni la porción adecuada. Recordemos, todo es un tema de balance e información. Esto, sin tener en cuenta que podemos terminar gastando más dinero que si compramos una galleta balanceada.

¿Le agrego alimento húmedo a su porción de comida?

Ante esta interrogante, Pisco señala que adicionar el alimento húmedo a la dieta de nuestra mascota senior no es vital. “Si tu mascota toma agua y las croquetas son buenas, no lo necesitan. Pero en casos, por ejemplo, en que no tengan los dientes completos o estos sean ya débiles por la edad, existen alimentos húmedos medicados. Otra opción si este es el problema de tu gato o perro, es humedecer sus croquetas. Y en cuanto a la porción, es recomendable que lo converses con el nutricionista”.

Recomendación final

Es muy importante, como lo es para la alimentación de un humano, que el dueño de una mascota lea las etiquetas de las croquetas o comida húmeda ya que muchas veces podemos leer que el alimento diga que contiene un alto porcentaje de proteína pero no sabemos que esta puede ser de baja calidad y por tanto, tu mascota no absorbe de esta los nutrientes necesarios.

“Por ejemplo, si leemos que el primer ingrediente de las croquetas es pollo al 25% vs. otro producto que dice que el primer ingrediente es subproducto de trigo y harina de maíz, no tengo que saber mucho de nutrición para saber que ese segundo producto no va a nutrir a mi mascota. En el caso de las mascotas de tercera edad, su digestibilidad es menor porque su intestino ya está viejo, no absorbe muy bien. Entonces si el órgano ya no funciona muy bien y le das alimento de mala calidad lo que va a asimilar es poco y se va a enfermar muchísimo mas rápido”, finaliza Pisco.