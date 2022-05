Pronóstico del lunes 16 de mayo del 2022

Horóscopo de Cáncer: Trabajo y negocios: esperar y no precipitarse. Si los cambios no se producen; esmerarse cada día. Amor: palabras duras derribarán su mundo sensible, pero con ellas entrará en razón.

Cáncer

Cáncer: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 22 de junio y el 23 de julio.

Cáncer: predicciones previas

11 de mayo: Trabajo y negocios: tendrá éxito, incluso en aquello que no le propongan. Agilidad mental, anticipación. Amor: su pareja le dará esa noticia que hace tiempo espera. Surge nuevo horizonte.

12 de mayo: Trabajo y negocios: muchas opciones frente a usted. Las exigencias serán variadas. Conviene hacer síntesis. Amor: insistirá con temas que su pareja elude. Será necesaria una definición.

13 de mayo: Trabajo y negocios: apartará un obstáculo que impide su crecimiento. Las cosas serán más fluidas. Amor: su entorno se rendirá ante su fuerte carisma. Cita divertida con amigos.

14 de mayo: Trabajo y negocios: los plazos se cumplirán sin dificultad y alcanzará sus metas con comodidad. Amor: un romance se concretará y no le dará tiempo a nada. Imposible resistirse.

15 de mayo: Amor: estará sensible a los pedidos de afecto de su pareja, familia y amigos. Todos reclamarán atención. Salud: muévase sin apuros. Sorpresa: cierta novedad mejorará su imagen.