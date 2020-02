ALEJANDRO SANZ

Jockey Club del Perú. Av. El Derby s/n, Surco. Hoy, desde las 8 p.m. Entradas: Teleticket.

Como parte de su tour #LaGira, el cantautor español vuelve a Lima para interpretar algunos de sus temas clásicos como “Si tú me miras”, “Corazón partío” o “Amiga mía”, así como para presentar canciones de su último álbum, “#ElDisco”, en el que incluye colaboraciones con artistas de la talla de Camila Cabello, Residente, Nicky Jam, entre otros. Un reencuentro con uno de los grandes exponentes de la balada romántica contemporánea, ideal para este Día de San Valentín.

***

LOS MORUNOS

Teatro Peruano Japonés. Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María. Viernes 14 de febrero, 8 p.m. Entradas: Teleticket.

No será un concierto cualquier para este trío romántico, uno de los más queridos de nuestro país. Será especial porque significará la despedida de Manuel Ortiz, su voz fundadora, quien decide abandonar los escenarios tras seis décadas cantándole al amor. Como no podía ser de otra manera, en esta noche del adiós no faltarán temas como “Apaga la tele”, “Quererte a ti” y su más recordada canción, “Motivos”.

***

HAZ MATCH EN EL MAC

MAC. Av. Grau 1511, Barranco. Viernes 14 de febrero, 6 p.m. Entrada: S/30 (por persona) S/50 (por pareja). Reservas: http://bit.ly/3b0nEpI

Un día del amor y la amistad muy artístico y creativo es el que propone el artista Daniel Tremolada, quien reunirá a ocho comensales y sus acompañantes a una cena con platillos únicos y sensuales.” Punto D” es el nombre de esta experiencia que invita a una aventursa sensorial y amatoria más allá de los límites de la mente y el cuerpo. Para esta fecha especial, además, los asistentes recibirán al comprar su entrada una cerveza artesanal y una foto instantánea de recuerdo.

"Punto D", exhibición a cargo del artista Daniel Tremolada.

***

ANTI SAN VALENTÍN EN BARBARIAN

Hoy, en todos los locales de Barbarian Bar. Más información en www.barbarian.pe

No todos pueden celebrar el Día de San Valentín como realmente quisieran. Por eso, Barbarian Bar ha preparado en todos sus locales el Anti San Valentín. Es decir, ir en contra de lo que necesariamente mandan los cánones románticos, y pasarlo bien a toda costa. Para ello se puede ir acompañado o solo. Lo único que importa es disfrutar de una buena cerveza. Como para que no haya excusas de tener que quedarse en casa.

***

FERIA MARCIANA

Coliseo Dibós. Av. Angamos 2681, San Borja. Del viernes 14 al domingo 16 de febrero, de 1 p.m. a 9 p.m. Ingreso libre.

Esta feria itinerante ahora aterriza en San Borja para ofrecer, como en todas su ediciones, varias propuestas de arte y diseño independiente, durante tres días. Las mejores marcas ofrecerán ropa, ilustraciones, artesanías y otros artículos, y habrá también tatuajes y piercings, conciertos, talleres, un bingo, regalos, y más actividades. Una buena chance de encontrar el regalo ideal por San Valentín o pasear junto a tu pareja ideal. Además se anuncian como ‘pet friendly’.

***

SAN VALENTÍN GAMER

CompuPalace. Av. Petit Thouars 5356, Miraflores. Sábado 15, de 12 m. a 6 p.m. Ingreso libre.

Atrás quedó la idea de que los juegos de video incentivan el aislamiento y la soledad. De hecho, en los últimos tiempos se han convertido en una gran herramienta de encuentro y confraternidad en muchos lugares. Por esa razón, la comunidad ‘gamer’ local vuelve a celebrar el día del amor y la amistad con una larga jornada de juegos, torneos, concursos, charlas y más sorpresas. Habrá competencias de League of Legends, Fortnite, y otros, así como la oportunidad de conocer a personas con las mismas aficiones.

Habrá una jornada 'gamer' en el CompuPalace. (Reuters/Foto referencial)

***

EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Av. Las Leyendas 580, San Miguel. Viernes 14 de febrero, desde las 9 a.m. Entradas: boletería

El zoológico más tradicional de nuestro país realizará diversas actividades especiales por el Día de San Valentín. Entre ellas figuran una exhibición del Caballo de Paso Peruano, talleres rutas especiales y juegos como EnamorArte o el Rally del Amor.

***

EN EL CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO

Punto de partida: Parque Washington (cdra. 4 de la Av. Arequipa). Viernes 14, 7 p.m. Informes: 993-611-869.

Para los amantes del misterio y de lo oculto, este tour especial se presenta como una opción diferente por el día del amor. Un recorrido por el camposanto más antiguo del Perú con muchas historias de amor y tragedia, además de muchas sorpresas.