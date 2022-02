Nueva semana, nuevo comienzo. Conoce las predicciones que le depara a tu signo zodiacal para la semana del 7 de febrero al 13 de febrero. ¿Será el momento adecuado para abrir un negocio? ¿para dar ese gran paso? ¿recibirás buenas o malas noticias? ¿cómo te irá en el amor? Conoce las respuestas a estas interrogantes según el horóscopo y tu signo zodiacal.

Horóscopo Semanal del 7 al 13 de febrero:

ARIES

Aries, la carta astral indica que esta semana será la indicada para tomar decisiones que has aplazado durante un largo tiempo, te proyectarás para el futuro. En cuanto a lo económico, habrá un retraso en las cuentas, no cuentes con esa suma.

En el campo del amor es momento de elegir qué te hace feliz realmente, a veces acabar las cosas a tiempo es mejor que prolongar un sin sentido. Tu número de la suerte es el 1.

TAURO

Tauro, en el campo laboral esta semana te depara una jornada más tranquila a otras pero aún activa, recuerda renovarte e innovar en tu negocio o trabajo, esto te permitirá seguir creciendo.

En el amor disfrutarás de la atención de los demás, tu carisma y empatía reinarán esta semana, lo que te hará atractiva. Si estás soltero/a, esa persona especial te verá con nuevos ojos, no temas a que te lastimen y arriesgate a ser feliz. Si tienes pareja, no caigas en discusiones sin sentido y libera las tensiones. Tu número de la suerte es el 0.

GÉMINIS

Géminis, esta semana tus sentidos se agudizan. Resolverás problemas que podrían complicarse en el futuro si los dejas pasar. En el campo laboral, hay buenas noticias, ese ascenso, renovación o esperada noticia llegará.

Esta semana no será la mejor en el campo romántico, las situaciones que podrían presentarse te estresarán demasiado. Si estás soltera será difícil consolidar una relación con esa persona. Si tienes pareja, tu compañero/a necesitará ir más despacio. Ten mucho paciencia, tu número de la suerte es el 4.

CÁNCER

Cáncer, esta semana te traerán nervios e inquietudes, deberás tranquilizarte y enfocarte. Analiza tus opciones y no actúes por impulso en la toma de decisiones importantes. En el entorno laboral, evita reaccionar de mala manera o descargar tu enojo con los demás. Aprovecha en hacer ejercicio para sacar toda esa energía negativa.

En el amor, si tienes pareja, te verás enfrascado en la rutina, por más que tu relación sea estable y segura, necesita libertad y espontaneidad. Si eres soltero/a, experimenta nuevas situaciones y lugares, probablemente conozcas a alguien especial. Tu número de la suerte es el 8.

LEO

Leo, sé prudente esta semana. En el campo laboral, llegará la oportunidad que esperas, tendrás una nueva opción de trabajo y todo luce positivo para reemplazar ese trabajo que no se adapta a ti. Sé más paciente y empática el entorno laboral puede mejorar si te lo propones.

En el amor, Leo deberás tomar las cosas con calma, no arriesgues esa relación duradera por algo pasajero. Conocerás a alguien más que te atraerá como nunca antes, si estás soltera, las cosas pintan bien pero si tienes pareja, te encontrarás en una encrucijada. Tu número de la suerte es el 6.

VIRGO

Virgo, esta semana está llena de grandiosas expectativas. Tus problemas serán resueltos, Virgo nunca había sido tan fácil ver la solución a ellos. Recuerda resolverlos uno a uno. En cuanto a la vida social y laboral, te irá muy bien. Llamarás la atención de muchas personas y te sentirás querida, podrías conocer a un contacto importante para tu vida profesional.

En el ámbito laboral, no temas la competencia. Encontrarás un buen colega, no hay razón para preocuparte. En el amor, mejora la comunicación con tu pareja, si sigues este consejo notarás un gran avance en tu relación. Tu número de la suerte es el 2.

LIBRA

Libra, la romperás en el campo laboral, esta es tu semana. Te delegarán un caso difícil y tendrás la oportunidad de demostrar tu capacidad. Tendrás éxito, de aquí en adelante continuarás creciendo profesionalmente.

En el amor, tendrás que dejar las inseguridades y celos de lado, ninguna relación prospera si estás espiando o controlando a la otra persona. Ten una conversación con tu pareja, definan cómo se ven en el futuro y cuáles son sus objetivos. Tu número de la suerte es el 9.

ESCORPIO

Escorpio, esta es la semana para que seas sincero con tus sentimientos. Tendrás una peculiar facilidad para expresarte, aprovechala. En el ambienta laboral, se recomienda evitar habladurías y peleas, toma las cosas con tranquilidad y evita involucrarte. Concéntrate en ti y no busques solucionar los problemas de los demás.

En el amor, es el momento de tener esa conversación con esa persona especial, sé sincero/a. Tu número de la suerte es el 3.

SAGITARIO

Sagitario, esta semana te trae mucha buena energía y vitalidad. Tu actitud va a determinar los resultados que tantos esperabas, tus problemas económicos irán quedando atrás de a pocos. El ambiente laboral indica que todo irá con normalidad.

En el amor, encontrarás mucho conflicto. Si estabas reconsiderando comenzar una relación o continuar con una, esta semana será decisiva para el resultado final. Permite que esa persona se muestre tal y como es, así se te hará fácil tomar la decisión. Tu número de la suerte es el 7.

CAPRICORNIO

Capricornio, esta semana tu signo te ayudará a ser más empática y comprensiva. Tendrás unos días ajetreados en todos los campos, necesitarás ponerte en la perspectiva de las otras personas para solucionar posibles conflictos. En el campo laboral, necesitará paciencia porque la situación que tanto deseas tardará en llegar. No es un buen momento para invertir en una propuesta de negocio o nuevo negocio.

En el amor, tendrás que decidir si seguir adelante con tu relación o ponerle fin, algunas cosas cambian pero te costará desprenderte. Si estás soltero/a somete tu rutina a nuevos círculos podrías encontrarlo interesante. Tu número de la suerte es el 8.

ACUARIO

Acuario, todo está a tu favor esta semana ¡disfrútalo! En el amor todo te ha ido bastante bien, te has divertido pero no has logrado una conexión especial y profunda, puede que haya llegado el momento adecuado. Si estás en pareja y te sientes sola, necesitas conversar con él/ella.

En el ámbito laboral todoa va bien en popa, una nueva situación te hará mucha ilusión. Además, te caerá un dinero extra, úsalo sabiamente. Tu número de la suerte es el 5.

PISCIS

Piscis, se vienen los cambios ¡agárrate! Esta semana serás la perfecta intermediaria y lazo entre diferentes grupos y/o equipos. Por otro lado, en la amistad, te reconectarás con alguien que habías perdido contacto. En el campo laboral, asumirás más responsabilidades lo que te hará ver bien ante tus superiores, es posible que obtengas un ascenso para eso deberás adaptarte bien a los cambios que se vienen.

En el amor, si estás saliendo con alguien, esa persona querrá una respuesta fuerte y clara de hacia dónde están yendo. Evalúa la situación, piensa bien tu respuesta. Tu número de la suerte es el 1.

Conforme a los criterios de Saber más